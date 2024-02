Hrvatsku će na Pjesmi Evrovizije predstavljati Bejbi Lazanja

Hrvatsku će na Evroviziji 2024 predstavljati izvođač sa umetničkim imenom "Baby Lasagna".

Hrvatski pjevač Marko Purišić, sa umjetničkim imenom "Baby Lasagna", predstavljaće Hrvatsku na takmičenju za Pjesmu Evrovizije 2024 koje se održava u Malmeu u Švedskoj, od 7. do 11. maja. U veliko finale "Dore" ušlo je 16 izvođaća, takmičili su se i prošlogodišnji predstavnici Let 3 zajedno sa Severinom, a pobjedu je dominantno odnio "Baby Lasagna", sa 247 bodova. On je nastupio sa pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".