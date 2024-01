Konstrakta predstavila novu pjesmu za Evroviziju

"Novo, bolje" je nešto mračnije od "In corpore sano", ali i u ovoj pjesmi Konstrakta pjeva o sličnoj realnost.

Radio-televizija Srbije odabrala je 28 kompozicija koje će se takmičiti na festivalu "Pjesma za Evroviziju 2024", na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na "Pjesmi Evrovizije“ u Malmeu u maju sledeće godine. Konstrakta je predstavila svoj novu pjesmu koja će ući u trku za srpskog predstavnika: "To je tema o vladajućim ideologijama i teskobama koje one donose".

"Doktore, šta mi je? Hoću samo novotarije. Šta mi je? Hoću samo nešto novo... Učinak je mog‘o biti viši - ne valja, Tihi okean mog‘o je da bude tiši - ne valja. Svuda mi se samo podvaljuje, svuda vidim samo anomalije..." stihovi su pjesme "Novo, bolje", s kojom se Ana Đurić Konstrakta predstavlja na "Pjesmi za Evroviziju."

"Novo, bolje" je nešto mračnije od "In corpore sano", ali, kako kaže umjetnica koja je Srbiju na Evroviziji predstavljala prije dvije godine i osvojila visoko peto mjesto, i u ovoj pjesmi pjeva o sličnim stvarima. "To je tema o vladajućim ideologijama i teskobama koje one donose", kaže Konstrakta koja se dugo nećkala bi li opet išla na prestižno takmičenje. Poslušajte njenu novu pjesmu:

"To takmičnje ima veliku vidljivost i idealna je prilika da se to što radiš predstavi široj publici. Bila sam već na Eurosongu, nemam ambiciju da tamo ponovo odem, umesto toga želim predstaviti svoj novi koncept", objašnjava Konstrakta, i ističe kako njena nova pjesma na ironičan način obrađuje "teške" teme.

Pjesma za Evroviziju održaće se od 27. februara do 2. marta. Na izbor u Srbiji prijavilo se 235 numerai, a žiri RTS-a odabrao je 28 najboljih koje će se takmičitii u emisijama uživo. U prvom polufinalu (27. februara), nastupa njih 14, kao i u drugom polufinalu (29. februara), a onda 16 najboljih ide u veliko finale koje je na rasporedu 2. marta. Uz Konstraktu, svoju "kartu" za Eurosong ove godine traže i Martina Vrbos, Breskvica, Teja Dora, Zejna...

