"Pjevaće po manastirima i ostaje u Beogradu": Breskvica u trci za Evrosong - objavljen dio pjesme

Srbija je predstavila muzičare koji će se nađi na izboru predstavnika za Pesmu Evrovizije - tu su Konstrakta, Lena Kovačević, Filari, Filip Baloš... a među njima se našla i mlada pjevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica.

Breskvica je za domaće takmičenje "Pjesma za Evroviziju" odabrala etno numeru "Gnezdo orlovo" koja nije naišla na odobravanje fanova na društvenim mrežama. Na Tviteru je osvanuo dio pjesme, a ljubitelji muzičkog takmičenja su predvidjeli da "ova ostaje u Beogradu".

Među komentarima su se našli i ovi: "Bože, pjevaće po portama manastira", "Ne znam šta je gore ovde, tekst koji su pisali oni iz gen zed, njen trip da izvođenje pjesama u etno fazonu zvuči lijepo, ili činjenica da sve ovo u kompletu zvuči presmiješno".

Breskvica je dobila i par komplimenata i to od ljudi "koji inače ne slušaju njenu muziku" - "Iskreno, meni je ovo super, iako je ne gotivim".

Poslušajte zbog čega se digla prašina na Tviteru:

Na ovogodišnjem izboru, koji će biti održan 27. i 29. februara, učestvovaće 28 izvođača. Veliko finale je zakazano za 2. mart, a evo i kompletnog spiska učesnika:

Prvo polufinale

Marko Mandić – Dno

M.IRA – Percepcija

Bojana x David – No No No

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Saša Baša i VirtualRitual – Elektroljubav

Martina Vrbos – Da me voliš

Filarri – Ko je ta žena

Breskvica – Gnezdo orlovo

Hristina – Bedem

Ivana Vladović – Jaka

Chai – Sama

Zorja – Lik u ogledalu

Kavala – Vavilon

Keni nije mrtav – Dijamanti

Drugo polufinale

Nadia – Sudari

Hydrogen – Nemoguća misija

Iva Lorens – Dom

Zejna – Najbolja

Filip Baloš – Duga je noć

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Yanx – Kolo

Kat Dosa – Tajni začin

Džordži – Luna park

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Teya Dora – Ramonda

Konstrakta – Novo, bolje

Milan Bujaković – Moje tvoje

