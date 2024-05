Roker koji je napisao omiljenu kafansku pjesmu: Vlada Divljan je bio Idol i najveći džentlmen rokenrola

Jedan od najznačajnijih muzičkih autora regiona, Vlada Divljan rođen je na današnji dan, 10. maja 1958. godine.

Izvor: Youtube/ aquariusrecordshr /Screenshot

Omiljeni muzičar mnogih generacija, Vlada Divljan, imao je blistavu karijeru, a sa scene se povukao u novembru 2014. godine kada je saznao zastrašujuću dijagnozu. Frontmen benda "Idoli" napisao je brojne hitove koje nam je ostavio u amanet, a da li ste znali da je pjesma Vlade Divljana jedna od omiljenih koju poručujete u kafani?

U moru hitova koje je komponovao našla se i jedna prava kafanska numera. Pjesma Vlade Divljana koju svako od nas poruči je hit "Ja je zovem meni da se vrati" koju je u filmu "Šest dana juna" iz 1985. godine otpevao Jahija Gračanlić, piše Gloria.

Kako je nastala čuvena pjesma koja je postala simbol tog vremena

"Kada smo snimali pjesmu 'Djevojko mala' bili smo klinci, pa nam je Jugoton dao termin od sedam ujutro u studiju u Zagrebu. Kada smo snimili matricu setili smo se da ne znamo tačan tekst pjesme, koju u originalu pjeva Đuza Stojiljković. I onda sam u pola osam ujutro nazvao Đuzu, jer je moja baba bila najbolja drugarica sa njegovom taštom, probudio čovjeka i zamolio ga da mi izrecituje stihove. A on je, onako bunovan i sam pogriješio u stihovima, tako da je ostala falš verzija pjesme," opisao je jednom prilikom Divljan, prenosi stranica "radioaktivni komarac" na Instagramu.



"Pjesma 'Malena' je nastala jednog ljeta na moru. Tog leta zajedno sa ostalim članovima Idola bio sam na moru u Dubrovniku. Pošto smo bili smješteni u nekoliko soba, u nekom momentu ponio sam gitaru i u drugoj sobi zatekao ekipu sa nekim djevojkama kako sjede, izmotavaju se... Odmah sa vrata spontano sam zapjevao - 'Jedina malena, volim te, sakam te, jedina, malena želima da fukam te...', a oni su svi popadali sa stolica od smijeha. Da se to nije desilo, ja bih pjesmicu vjerovatno zaboravio iste sekunde, ali pošto je fora uspjela zapamtio sam. Kada sam došao kući pao mi je na pamet refren 'Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre', koji sam napravio par godina prije toga u očajanju, jer sam zaista spremao neki ispit, a to mi je tad zvučalo tako smiješno da me bila sramota da to ikome pustim. Međutim, poslije se to fantastično uklopilo sa ovim prvim dijelom," pričao je Divljan, prenosi stranica "radioaktivni komarac" na Instagramu.

Vlada Divljan je preminuo u kasnim večernjim satima, 4. marta 2015. u 57. godini, od rijetkog oblika raka slijepog crijeva i upale trbušne maramice koji su se iskomplikovali posljedicama Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.