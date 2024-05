Zabranjeno pušenje slavi 40 godina od prvog albuma: Pogledajte atmosferu iz Sarajeva (FOTO/VIDEO)

U prepunoj Skenderiji Zabranjeno pušenje večeras obilježava 40 godina od objave prvog albuma "Das ist Walter".

"Zenica Blues", "Selena, vrati se, Selena", "Anarhija All Over Baščaršija", "Šeki is on the Road Again" i ostali vječni hitovi, nastali su samo na tom prvom albumu koji je posveta Walteru (Walter je ilegalac iz 2. svjetskog rata, simbol otpora fašistima koji je poginuo 1945.g. na dan oslobođenja Sarajeva).