Sexon najavio tužbu i poručio Neletu: Pjevaj svoje pjesme!

Nakon prošlonedjeljne prepiske Neleta Karajlića i Seje Sexona, kada je Sexon (Davor Sučić) zabranio Neletu da izvodi pjesme Zabranjenog pušenja, a ovaj mu odgovorio da mu to niko ne može zabraniti, drama se nastavlja.

Sejo se oglasio novim saopštenjem za medije.

"Ovim putem želim detaljnije obavijestiti javnost o razlozima da, pored tužbe protiv nezakonitog korištenja mojih pjesama u projektu Rock El Classico sa Stefanom Milenkovićem, te poništenja nezakonitih ugovora sa agencijama u Srbiji potpisanih od strane našeg bivšeg člana Nenada Jankovića, pokrenem i sve potrebne pravne radnje do sudske zabrane za sva moja djela koja isti, dr Nele, javno koristi i izvodi.

Ovu temu nisam spominjao u ranijem dopisu, jer nisam želio dodatno zagađivati prostor u medijima, ali poslije svih neistina koje je u svom iskazu pred javnost iznio Nenad Janković, dotičnom sam ipak prisiljen odgovoriti", kaže Sejo.

On dodaje da po zakonu o autorskom pravu svaki autor može osobi oduzeti dozvolu za korištenje djela ukoliko isti narušava moralne i etičke principe koje autor smatra bitnim.

Sexon se pojasnio i ko je autor kojih pjesama.

Pjesme kojima je većinski autor Davor Sučić: Selena vrati se Selena, Kino Prvi maj, Stanje šoka, Lutka sa naslovne strane, Dok čekaš sabah sa šejtanom, Ibro Dirka, Baš čelik 1&2, Brut, Ujka Sam, Kažu mi da novog frajera imaš, Gospođa Brams, Hadžija il bos, Kako je Velika Britanija postala probušeni dolar, Murga drot, Balada o Pišonji i Žugi, Manijak, U lošoj formi sam (Fikreta), Srce ruke i lopata, Guzonjin sin, Pišonja i Žuga u paklu droge, 12 sati, Na straži pored Prizrena, Zvijezda nad Balkanom.

Pjesme kojima je većinski autor Nenad Janković: Anarhija All Over Baščaršija, Abid, Put u središte rudnika Kreka Banovići, Šeki is on the road again, Čejeni odlaze, Nedelja kad je otiš'o Hase, Dan Republike, Kanjon Drine

Pjesme kojima su većinski autori ostali bivši članovi grupe: Neću da budem Švabo u dotiranom filmu, Pamtim to kao da je bilo danas, Djevojčice kojima miriše koža, Dok jezdiš ka Alemanji, Ja imam kuhinju, Učini da budem vuk, Radost prvog žita, Sanjao sam noćas da te imam, Meteor, Piccola storia de grande amore

Pjesme u kojima nije moguće odrediti većinskog autora: Pklatovi 1 & 2 (Autori Nenad Janković i Davor Sučić u omjeru pola-pola)

Pjesme drugih autora: Zenica Blues (Johnny Cash, tekst Davor Sučić), Dobri jarani (Lennon-McCartney, tekst Davor Sučić), Javi mi (Lou Reed, tekst Davor Sučić).

"I Nele, nemoj da ti nanosi duševnu bol što živim u Zagrebu. U Sarajevu sam svaki mjesec, na istoj adresi na Koševu, sa istim ljudima i sa istom ličnom kartom. Putujem autom, busom, avionom. Vjeruj mi, svaki je prevoz jeftiniji od tenka. I za kraj ću još reći... Ne znam zašto taj Zagreb, u kojem živim poslije rata, a u kojem ćeš uskoro i sam nastupiti, smatraš nekom stigmom i izjednačavaš ga sa tvojim nečasnim beogradskim angažmanom koji si proveo pljujući po ranjenom Sarajevu, veličanju ljudi koji su ga rušili, potkradajući usput svoje bivše saborce i njihovo autorsko vlasništvo. Zato, Nele, pjevaj svoje pjesme. I sam kažeš da ih imaš puno i da ih ljudi vole. Jer jedino iza njih stoji tvoje srce. Ako ga još ima", kaže Sexon na kraju.

