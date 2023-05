Sejo zabranjuje Neletu da izvodi pjesme "Zabranjenog pušenja"! Nele odgovorio - NIJEDAN SUD TO NE MOŽE DA ZABRANI

Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sekson, frontmen benda Zabranjeno pušenje reagovao na nastupe Neleta Karajlića, koji zajedno sa violinistom Stefanom Milenkovićem nastupa izvodeći pjesme čiji je Sučić autor.

On se oglasio saopštenjem za medije, u kome navodi da zabranjuje Neletu da izvodi njegove pjesme na nastupima.

"Obavještavamo medije, izdavače i organizatore muzičkih događaja da se po nalogu i na zahtjev autora, manadžmenta i izdavača autorskih djela grupe "Zabranjeno pušenje", izričito zabranjuje izvođačima Stefanu Milenkoviću i Nenadu Jankoviću bilo kakav način korištenja muzičkih djela, a posebno javno izvođenje na koncertima i obraćanje javnosti putem bilo koje vrste medija, kojih je autor Davor Sučić upisan u bazu autora HDS ZAMP-a", stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da je, bez ikakvog usmenog ili pismenog odobrenja nosioca autorskih prava, Nenad Janković alias Nele Karajlić u više navrata koristio brend i autorska djela "Zabranjenog pušenja", uz sumnju da je prava nad tim djelima nezakonito ustupao u poslovnim transakcijama, pri tome potpisujući ugovore u kojima se lažno predstavljao kao potpuni vlasnik autorskih i fonogramskih prava, te u kojima je drugim fizičkim i pravnim osobama ustupao intelektualno vlasništvo koje mu zakonski ne pripada.

"Tragom ovakvog nezakonitog ponašanja dotični je na krajnje neukusan i neprimjeren način u saradnji sa violinistom Stefanom Milenkovićem, preradio djela odnosno izmijenio i prearanžirao izvorna muzička djela "Zabranjenog pušenja" u klasičnu formu, bez ikakvog prethodnog obavještenja i odobrenja autora i većinskih nosioca prava, te uz potpunu izmjenu originalnog duha, izričaja i estetike djela koje je koristio.

Zbog svega navedenog "Zabranjeno pušenje" i autor Davor Sučić povlače sve eventualno presumirane dozvole za javno izvođenje svojih djela, kako na teritoriju Republike Hrvatske, tako i u inostranstvu do ishoda sudskih tužbi za zaštitu članova i autora "Zabranjenog pušenja" od zloupotreba imena, autorskih djela i nezakonitog ponašanja od strane bivšeg člana grupe Nenada Jankovića i organizatora koji organizuju i promovišu koncerte na kojima se krše tuđa moralna i imovinska autorska i druga prava", stoji u saopštenju.

Nekoliko sati nakon saopštenja, oglasio se i Nele Karajlić, podužim postom na Facebooku, u kome je pojasnio situaciju.

"Novo saopštenje koje je moj ex kompanjon Sejo Sekson iznio u javnost idealna je prilika da im konačno odgovorim ko je zapravo Zabranjeno pušenje. Ime Zabranjeno pušenje dala je moja majka davne 1980. godine, pred naš prvi nastup 27. 11. u Petoj sarajevskoj gimnaziji. U to je vrijeme Davor Sučić (Sejo Sexon) bio je u vojsci. Do njegovog povratka iz vojske Zabranjeno pušenje je periodu imalo više koncerata, od čega jedan pred prepunom Skenderijom kao predgrupa Bijelom dugmetu. Iza nas je ostao i jedan snimak. Pjesma "Penzioneri na more idu zimi", za koju je muziku napisao Davor Sučić, a tekst Mirko Srdić (Elvis J. Kurtović)", kaže Nele.

Objasnio je i kako je došlo do razlaza:

"Sejo i ja se razilazimo pred sam rat. Na njegovu inicijativu. Rekao mi je da ne može više da radi sa mnom. Nije mi rekao da želi da ja napustim Pušenje! Ja odlazim u Beograd i tamo, u novim okolnostima, nastavljam da radim ono što jedino znam. Krećem sa ponovnim radom Zabranjenog pušenja. U tom trenutku, čak četiri člana „novog Pušenja“ su originalni članovi grupe. Šeki, Kovalski, Drale i ja. Čak smo se, kao parodija na Jugoslaviju, nazvali Krnje Zabranjeno pušenje.

Koju godinu kasnije, do mene je došla vijest da je Sejo osnovao svoje Zabranjeno pušenje. Za razliku od mog, Sejino Pušenje nije imalo niti jednog jedinog starog člana. Uglavnom, raja iz Zagreba. Žao mi je što Sejo ima potrebu da objašnjava da je on Zabranjeno pušenje i pored osam sopstvenih albuma", kaže Nele.

Dodao je i kako se bio oprostio s muzikom i napustio "No smoking orchestra" i da je tada saznao da je Sejo zaštitio ime Zabranjeno pušenje.

"Nije mi bilo pravo! Niko me ništa nije pitao! Da me pitao, ja bih mu, vjerovatno, dao dozvolu. Međutim, nisam imao namjeru da se tužakam po sudovima, jer, jednostavno, život je ljepši kad se ljudi vole. Ali, ne lezi vraže, mene je, nakon sedam godina apscinencije, grupa mladih ljudi okupljenih oko tadašnjeg projekta Beer fest u Beogradu, uspjela da nagovori da ponovo nastupam. Moj uslov je bio da nastupam pod imenom dr Nele Karajlić. Iz više razloga. Prvi je što ne želim da Seji uskačem kao konkurencija, jer mislim da ima mjesta za obojicu, a drugi je, što je u sredini u kojoj sam ja djelovao kao umjetnik brend dr Nele Karajlić je bio mnogo jači od brenda Zabranjeno pušenje. To, nažalost, Seji nije bilo dovoljno, već je svakom mom promoteru slao pisma u kojima se žalio da se moje ime ne smije vezati za ime Zabranjeno pušenje. Kako? Da promjenimo istoriju? Da taj podatak izbrišemo iz glave svima onima kojima sam ja metafora za Zabranjeno pušenje. A njih je ogromna većina", ističe Karajlić.

Kaže da je i on želio da zaštiti ime, da bi se zaštitio od "Sejinih napada".

"Tada mi se Sejo javlja! U dugim razgovorima koje smo vodili, nismo došli do kompromisa. Ja sam htio da vlasnici imena budemo obojica, po pola, a on je htio sebi sve. Nije imao sluha za moje prijedloge. O tome će izgleda, odluku, ipak, donijeti sud", kaže.

U međuvremenu je pokrenuo projekat Rock el Clasico, sa Stefanom Milenkovićem.

"Nakon par koncerata, dobijamo poziv iz Zagreba. Rijetko kad sam bio tako uzbuđen! Nakon trideset i kusur godina, ponovo u gradu koji čini neizbrisivi dio moje mladosti, nezaboravne koncerte, snimanje drugog albuma, borbu za opstanak poslije afere Maršal. Nakon Njujorka, Londona, Pariza, Moskve, Barselone, Buenos Airesa, Milana… ponovo u Zagrebu!

Sejo, međutim, pokreće kampanju protiv tog koncerta zbog dvije numere čiji je on autor. Mislio sam da je čast i sreća kada ti ljudi obrađuju pjesme, i kada se tvoje note sklapaju sa Pahelbelom i Vivaldijem. Moja pjesma Bubamara ima na stotine obrada diljem svijeta i na to sam ponosan. Moj drug Sejo nije tog mišljenja. Na žalost, te dvije pjesme više neće biti u sklopu projekta. Ima mnogo drugih čiji sam ja autor i nosilac autorskih prava", kaže Karajlić i dodaje:

"Što se tiče Sejine navodne zabrane da izvodim pjesme Zabranjenog pušenja, takvu zabranu mu ni jedan sud nigde na svijetu neće dozvoliti. Izvođenje bilo čijih pjesama na koncertima je dozvoljeno svakom muzičaru. Za ova izvođenja se uvijek plaća naknada, tako da izvođenje niko i nigde ne može zabraniti. Što se prijetnji sudskim postupcima tiče, ja sam za iste spreman, mada mislim da u toj utakmici neće biti pobjednika.

Nadam se da ovo nije kraj priče o Zabranjenom pušenju. Šteta je što nismo bili u stanju da se dogovorimo i zbog nas, i zbog publike, a najviše zbog naših pjesama koje su postale dio kulturnog naslijeđa ovih prostora".

