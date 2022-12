Đorđe David ne smije da izvodi pjesme "Generacije 5": Došlo je do SUKOBA

Bend Generacija 5 sudskim putem izdejstvovao zabranu - Đorđe David, nedašnji frontmen grupe, više ne smije da izvodi njihove hitova

Dragan Ilić Ilke, frontmen grupe Generacija 5, kaže da je bivšem pjevaču ovog benda, Đorđu Davidu, sudskim putem zabranio da javno izvodi njihove pjesme.

"Došlo je do tog sukoba jer je on svoj program bazirao na muzici Generacije 5. Mi to nismo htjeli da tolerišemo jer, u krajnjoj liniji, niti nas je pitao - niti bismo mi to dozvolili. Nažalost, slučaj je završio na sudu i mi smo dobili taj spor. On sada zna šta treba da radi i kako da se ponaša. Ništa lično. I dalje kažem da je on dobar pjevač i da je doprinio bendu koliko je doprinio. Otpjevao je taj veliki hit, ali ovo je posao i od toga se zarađuju pare. Nećemo da brkamo ljubav i posao. Sud je rekao svoje, i nadam se da on poštuje odluku", rekao je Ilke.

David je nedavno zamjerio rokerima što se ne drže zajedno kao narodnjaci, a Ilke je, gostujući na Kurir televiziji nedavno otkrio da je Bora Đorđević njihov najveći hit napisao na salveti u jednoj kafani za 5 minuta.

