Manje od mjesec dana do Freshwave festivala: Jeste li riješili "logistiku"?

Festivalske karte i smještaj su najvažnije stavke koje treba da riješite što ranije i da na miru i bezbrižno uživate u programu.

Izvor: Fresh Wave/Promo/Marko Edge

Do Freshwave festivala, koji se i ove godine održava na banjalučkoj tvrđavi Kastel od 1. do 3. avgusta ostalo je manje od mjesec dana. Ako još uvijek niste riješili logistiku, donosimo podsjetnik za najbolje i najjeftinije opcije.

U prodaju su puštene sve vrste karata, a i akcija 3+1 je počela, pa skupite ekipu, kupite tri karte i četvrtu dobijate besplatno!

Takođe, dostupne su jednodnevne i trodnevne Regular i VIP kao i On stage ulaznice po sljedećim cijenama:

• jednodnevna Regular 30 KM

• jednodnevna VIP 50 KM

• jednodnevna ON STAGE 100 KM

• trodnevna ON STAGE 250 KM

• 3+1 Regular trodnevna 225 KM

• 3+1 VIP trodnevna 360 KM

• 3+1 ON STAGE 750 KM

Izvor: Freshwave festival

Kupovinom VIP ulaznica ostvarujete pogodnosti pristupa festivalskoj VIP zoni, koja se nalazi uz festivalsku Main binu, a u kojoj su posjetiocima osim najbolje pozicije na festivalu na raspolaganju ugostiteljska usluga na najvišem nivou, koktel bar, zasebni stolovi, poseban pristup odvojenom toaletu, uz ograničen broj posjetilaca, odnosno maksimalan komfor na samom festivalu.

Za sve koji kupe trodnevnu festivalsku ulaznicu za ovogodišnje izdanje Freshwave festivala boravak u kampu je besplatan.

"Spremili smo mnogo zanimljivih sadržaja u festivalskom kampu – mjestu vrhunske zabave za sve koji se odluče da urone u maksimalno festivalsko iskustvo. Smješten uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas, festivalski kamp će, osim kompletne infrastrukture, gastro ponude, bara, DJ stage-a i debele hladovine ispod krošnji višegodišnjih Vrba i Platana, posjetiocima ponuditi i sadržaje na samoj rijeci, poput raftinga ili vožnje autohtonim i jedinstvenim, tradicionalnim dajak čamcem", kažu organizatori.

Kako bi na vrijeme obezbjedili svoje mjesto u festivalskom kampu potrebno je da se uz već kupljenu trodnevnu festivalsku ulaznicu prijavite OVDJE.

Adana Twins, 999999999, Who See, Cunami Flo, Z++, Hiljson Mendela, Grše, Vojko V. pridružuju se Coeus, Drunken Kong, Horacio Cruz, Lag, Mladen Tomic, Nebs Jack i Tsuyoshi Suzuki do sada su potvrdili svoje nastupe na Freshwave2024.

