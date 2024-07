Nove bine, vožnja dajakom, kamp, muzika... Manje od mjesec dana do početka 12. Freshwave Festivala (VIDEO)

Bliži se još jedno izdanje jednog od najdugovječnijih festivala u Banjaluci - Freshwave koji je ove godine za 12. izdanje na tvrđavi Kastel pored nove bine, uveo i kamp za posjetioce.

Izvor: Fresh Wave/Promo/Marko Edge

Od 1. do 3. avgusta Banjaluku će posjetiti neki novi, ali i stari izvođači koji su dobro poznati publici.

Adana Twins, 999999999, Who See, Cunami Flo, Z++, Hiljson Mendela, Grše, Vojko V. pridružuju se Coeus, Drunken Kong, Horacio Cruz, Lag, Mladen Tomic, Nebs Jack i Tsuyoshi Suzuki do sada su potvrdili svoje nastupe na Freshwave 2024.

Za sve koji kupe trodnevnu festivalsku ulaznicu za ovogodišnje izdanje Freshwave festivala boravak u kampu je besplatan.

"Prpremili smo mnogo zanimljivih sadržaja u festivalskom kampu – mjestu vrhunske zabave za sve koji se odluče da urone u maksimalno festivalsko iskustvo. Smješten uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas, festivalski kamp će, osim kompletne infrastrukture, gastro ponude, bara, DJ stage-a i debele hladovine ispod krošnji višegodišnjih Vrba i Platana, posjetiocima ponuditi i sadržaje na samoj rijeci, poput raftinga ili vožnje autohtonim i jedinstvenim, tradicionalnim dajak čamcem", kaže Danijel Dakić, PR festivala.

Dodaje da je "tajna" opstanka festivala inat, upornost, ali i ljubav prema Banjaluci.

"Naš festival nije agencijski, nikad ga nisu otvarali politički funkcioneri. Naš problem je da nismo produžena ruka nečega. Mi smatramo da je u tome naša prednost i snaga i siguran sam da će doći vrijeme kada ćemo biti vrednovani na pravi način. Upornost i inat to je ono što nas vodi. Nikad se ne bi to dešavalo da nema entuzijazma male grupe ljudi koja drugarski radi na tome bez nekog promišljanja o profitu, več sa željom da damo nešto za svoj grad što trebamo da damo", poručio je Dakić.

Podsjetio je da je u toku akcija 3+1, u kojoj uz kupljene tri karte, četvrtu dobijate besplatno.

Sve dopdatne infrmacije o festivalu možete pronaći OVDJE.

