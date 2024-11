Džez "Banjaluka" Kvinsija Džonsa: Jedno podsjećanje povodom smrti legendarnog muzičara

Slavni muzičar i producent Kvinsi Džons umro je u 91. godini u Los Anđelesu.

Izvor: MONDO, Shutterstock

Karijera legendarnog američkog muzičara trajala je 70 godina tokom koje je imao rekordnih 80 nominacija za Gremi nagradu i 28 osvojenih nagrada.

Džons je imao veliki uticaj u muzici i muzičkoj industriji, ali i na televiziji (produkcija serije "Princ sa Bel Era"). Uspješno je sarađivao sa Frenkom Sinatrom, Rejom Čarlsom i Majklom Džeksonom.

Džons i jeste vjerovatno najpoznatiji po svom producentskom radu, posebno radu na tri albuma Majkla Džeksona (Off the Wall, Thriller i Bad), koji su od njega napravili najveću pop zvijezdu svih vremena. Džons je producirao muziku i albume za Arete Frenklin, Done Samer i mnogih drugih, a komponovao je i filmsku muziku.

Bio je džez muzičar, lider džez benda, aranžer i multinstrumentalista.

Kvinsi Džons u Banjaluci

Legendarni američki džez muzičar i producent Kvinsi Džons, gostovao je sa svojim orkestrom u Banjaluci početkom 60-ih godina 20. vijeka kada su bili na evropskoj turneji tokom koje su posjetili Jugoslaviju i svirali u Ljubljani, Zagrebu, Banjaluci i Beogradu.

Banjalučki koncert je održan u tadašnjem Domu kulture, a današnjem Kulturnom centru Banski dvor.

Prema pojedinim svjedočenjima, tokom nastupa u Banskom dvoru nestalo je struje, nakon čega su organizatori donijeli svijeće i petrolejke, pa je koncert u prepunoj sali nastavljen pod svjetlima svijeća i lampi.

Nakon gostovanja kasnije je nastala kompozicija "Banjaluka" koju je komponovao član orkestra Kvinsija Džonsa - Fil Vud. Prvi put odsvirana je na koncertu Kvinsija Džonsa na Njuport Džez Festivalu 1961. godine, a kompozicija se našla na albumu ''Njuport 61''.

Legendarni Kvinsi Džons je poslao video-pozdrav Banjaluci tokom džez festivala koji je održan u proljeće 2019.

(MONDO)