Austrija favorit na Eurosongu: Pjesmu pisala Srpkinja koja se takmičila na Beoviziji

Austrijska nacionalna televizija ORF nedavno je predstavila pesmu s kojom će njihova zemlja nastupiti na ovogodišnjoj, 69. Evroviziji.

Izvor: YouTube/ Eurovision Song Contest/screenshot

Austriju će ove godine predstavljati Johanes Pič (24), operski pjevač koji nastupa pod umjetničkim imenom JJ, a izvešće pjesmu "Wasted Love"

Autori pjesme su Johanes Pič, Tomas Tarner i Teodora Špirić, poznatija pod umjetničkim imenom Thea Devy. Teodora Špirić već je iskusila svjetla evrovizijske scene, kada je zajedno s pjevačicom Selinom-Marijom Edbauer, poznatijom kao Salena, predstavljala Austriju 2023. godine s pjesmom "Who The Hell Is Edgar?"

Špirić, rođena u Beču 12. aprila 2000, porijeklom je iz Srbije, te posjeduje i austrijsko i srpsko državljanstvo. Domaćoj publici poznata je i po nastupu na Pjesmi za Evroviziju 2020. godine, kada je s pjesmom "Sudnji dan" stigla do finala i osvojila 10. mjesto.

Thea Devy PZE Izvor: Youtube / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Ovogodišnja austrijska pjesma "Wasted Love" trenutno se nalazi na visokom drugom mjestu prema evrovizijskim kladionicama, s procijenjenih 16 odsto šansi za pobjedu.

Poslušajte pjesmu:

Austrija na Pesmi Evrovizije - JJ Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

Ispred nje je Švedska, čiji predstavnici, grupa KAJ, s pjesmom "Bara bada bastu" drže prvo mjesto s 20 odsto šansi za pobjedu.

Švedski predstavnici na Evroviziji KAJ - Bara bada bastu Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

(Kurir, MONDO)