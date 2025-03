Scena u Netflixovoj hit-seriji "Adolescence" raspametila sve: Nije bila u scenariju, nastala je sasvim spontano

Kritičari ovu seriju nazivaju jednu od najboljih u poslednjoj deceniji.

Netflixova nova kriminalistička drama "Adolescence" osvojila je gledaoce širom svijeta. Kritičari je hvale, a gledaoce je oduševila jedna upečatljiva scena, za koju je otkriveno da je nastala sasvim spontano.

Radnja prati 13-godišnjeg dječaka Džejmija Milera (Oven Kuper), koji biva uhapšen zbog ubistva tinejdžerke iz svoje škole. Stiven Grejem, jedan od kreatora serije, tumači Edija Milera, dječakovog oca.

Zanimljivost ove serije leži u tome što je svaka od četiri epizode snimljena u jednom kontinuiranom kadru, dok se radnja odvija u stvarnom vremenu.

Mlada zvijezda serije Oven Kuper u emisiji "The One Show", otkrio je da scena koja je prikovala gledaoce za ekran zapravo nije ni bila u scenariju, već je nastala sasvim spontano. U trećoj epizodi, Džejmi sjedi s dječjom psihološkinjom Emom (Erin Doerti) koja ima zadatak da ga profilira prije suđenja.

Scena o kojoj svi pričaju nastala je spontano

Oven se prisjetio kako je nastala scena o kojoj svi pričaju. "U trećoj epizodi, to je bilo drugo snimanje u danu, radimo dva puta dnevno. Bio sam umoran, pa sam zevnuo. Tada je Erin napravila nevjerovatnu repliku, rekla je: 'Jesam li ti dosadna?'. To me je vratilo i nasmijalo, jer to nije bilo u scenariju. Uopšte to nisam očekivao, ali bilo je nevjerovatno", rekao je.

Spontana reakcija doprinijela je autentičnosti scene, a glumac je otkrio da je prava magija na ekranu nastala upravo iz prirodnih interakcija između glumaca.

Podsjetimo, Netflixova serija je u samo četiri dana od izlaska osvojila gledaoce, i zauzela prvo mjesto na globalnoj lestvici gledanosti, a kritičari je prozivaju jednom od najboljih serija posljednjih decenija.

