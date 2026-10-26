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Top 5 pjesama napisanih za domaće filmove: Bajaga stvorio nezvaničnu himnu

Top 5 pjesama napisanih za domaće filmove: Bajaga stvorio nezvaničnu himnu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Otkrijte legendarne domaće pjesme napisane za filmove, od "Za Beograd" do "Pukni, zoro", koje su obilježile generacije.

Top 5 pjesama napisanih za domaće filmove Izvor: Youtube printscreen/Obitschni Seljo

Dobra muzika nerijetko obilježi film bolje i od same radnje, a ponekad se desi da pjesma postane daleko poznatija od ostvarenja za koje je pisana. Mnoge kultne numere sa velikog platna postale su vanvremenski hitovi koje danas svi pjevamo. Izdvajamo pet legendarnih domaćih pjesama koje su nastale za film.

Momčilo Bajagić Bajaga -"Moji su drugovi"

(Ni na nebu ni na zemlji, 1994)

Bajaga Moji drugovi
Izvor: YouTube

Napisana za kultni film Miše Radivojevića, ova numera postala je nezvanična himna svih rastanaka i dijaspore devedesetih, a danas je nezaobilazna na svakom slavlju uz legendarni "vozić".

Poslušajte kako je Bajaga otpjevao "Moji su drugovi" u Sava centru:

Pogledajte

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Ništa bez pesme "Moji su drugovi": Bajaga zapevao jedan od svojih najvećih hitova
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Dado Topić - "Flojd"

(Nacionalna klasa, 1979)

Dado Topic - Floyd - 1979
Izvor: YouTube

Muzičko remek-djelo Zorana Simjanovića i Marine Tucaković koje je Dado Topić otpevao za priču o Brani Mitroviću Flojdu. Jedna od najprepoznatljivijih rok numera u istoriji jugoslovenskog filma.

Braća Miodrag i Nenad Kostić - "Za Beograd"

(Ko to tamo peva, 1980) 

Za Beograd - Ko To Tamo Peva (Cijela Pjesma)
Izvor: YouTube

Pjesma kompozitora Vojislava Vokija Kostića sa stihovima "Za Beograd, za Beograd, firmom Krstić..." uvodi radnju remek-djela Slobodana Šijana i predstavlja jedan od najcitiranijih strofa domaće kinematografije.

Manjifiko - "Pukni, zoro"

(Montevideo, Bog te video, 2010)

Magnifico & Ad Libitum - Pukni zoro
Izvor: YouTube

Iako je mnogi zbog starogradskog prizvuka doživljavaju kao staru narodnu pjesmu iz Prvog svjetskog rata, numeru je specijalno za film Dragana Bjelogrlića komponovao slovenački muzičar Manjifiko.

Anica Dobra - "Svečane bele košulje"

(Crni bombarder, 1992)

Crni bombarder - Svečane bele košulje
Izvor: YouTube

Rok balada koju su potpisali Vlada Divljan i Srđan Gojković Gile savršeno je oslikala duh i bunt generacije devedesetih Anice Dobre u ulozi Lune.

(Mondo.rs)

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Tagovi

pjesme film

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