Top 5 pjesama napisanih za domaće filmove: Bajaga stvorio nezvaničnu himnu

Otkrijte legendarne domaće pjesme napisane za filmove, od "Za Beograd" do "Pukni, zoro", koje su obilježile generacije.
Dobra muzika nerijetko obilježi film bolje i od same radnje, a ponekad se desi da pjesma postane daleko poznatija od ostvarenja za koje je pisana. Mnoge kultne numere sa velikog platna postale su vanvremenski hitovi koje danas svi pjevamo. Izdvajamo pet legendarnih domaćih pjesama koje su nastale za film.
Momčilo Bajagić Bajaga -"Moji su drugovi"
(Ni na nebu ni na zemlji, 1994)
Napisana za kultni film Miše Radivojevića, ova numera postala je nezvanična himna svih rastanaka i dijaspore devedesetih, a danas je nezaobilazna na svakom slavlju uz legendarni "vozić".
Poslušajte kako je Bajaga otpjevao "Moji su drugovi" u Sava centru:
Dado Topić - "Flojd"
(Nacionalna klasa, 1979)
Muzičko remek-djelo Zorana Simjanovića i Marine Tucaković koje je Dado Topić otpevao za priču o Brani Mitroviću Flojdu. Jedna od najprepoznatljivijih rok numera u istoriji jugoslovenskog filma.
Braća Miodrag i Nenad Kostić - "Za Beograd"
(Ko to tamo peva, 1980)
Pjesma kompozitora Vojislava Vokija Kostića sa stihovima "Za Beograd, za Beograd, firmom Krstić..." uvodi radnju remek-djela Slobodana Šijana i predstavlja jedan od najcitiranijih strofa domaće kinematografije.
Manjifiko - "Pukni, zoro"
(Montevideo, Bog te video, 2010)
Iako je mnogi zbog starogradskog prizvuka doživljavaju kao staru narodnu pjesmu iz Prvog svjetskog rata, numeru je specijalno za film Dragana Bjelogrlića komponovao slovenački muzičar Manjifiko.
Anica Dobra - "Svečane bele košulje"
(Crni bombarder, 1992)
Rok balada koju su potpisali Vlada Divljan i Srđan Gojković Gile savršeno je oslikala duh i bunt generacije devedesetih Anice Dobre u ulozi Lune.
(Mondo.rs)