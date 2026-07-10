Top četiri domaće pjesme koje su nastale u zatvoru

Pojedini veliki hitovi nastali su sa one strane rešetaka.

Izvor: YouTube/screenshot/IDJVideos.TV

U domaćoj muzici postoji više legendarnih hitova koje su bukvalno nastale iza rešetaka ili su direktno inspirisane boravkom autora u zatvoru. Kada je u pitanju folk i narodna muzika (uz poneki nezaobilazni izlet), izdvajaju se četiri hita koji nose nevjerovatne i teške životne priče:

1. Sinan Sakić - Ej, otkad sam se rodio

Iako pjesmu nije napisao sam Sinan (tekst je pisao legendarni Miodrag Radomirović), ona je postala ultimativna kafanska himna koja opisuje sudbinu čovjeka koga "loša sreća prati". Poznato je da je Sinan tokom života imao ozbiljnih problema sa zakonom i da je u više navrata privođen i pritvaran (između ostalog i na graničnim prelazima i zbog narkotika). Sam Sinan je u intervjuima pričao da je ovu pesmu proživeo i pjevao je sa posebnom težinom jer je najbolje oslikavala momente kada je doticao dno i bio zatvoren, odsječen od porodice i publike.

2. Hasan Dudić - Sad je kasno za novi početak

Pjevač i kompozitor Hasan Dudić u mladosti je bio poznat po burnom temperamentu i čestim tučama, zbog čega je u nekoliko navrata završavao u zatvoru. On je otvoreno pričao da je boravak u samici i iza rešetaka koristio isključivo za pisanje tekstova. Tamo je dobio inspiraciju za neke od svojih najvećih hitova, ali i za pjesme koje je kasnije napisao za druge zvijezde, poput Šabana Šaulića i Halida Bešlića, gde se često prožima motiv kajanja, sudbine i kafane kao jedinog spasa.

3. Toše Proeski - Soba za tugu

Toše Proeski - Soba za tugu Izvor: Youtube/BiljanaPG

Kultna numera obavijena je pričom da ju je napisao zatvorenik koji je služio kaznu zbog ubistva ljubavnika svoje supruge, a stihovi su kasnije došli do menadžera. Iako Toše Proeski nije živ, ta pesma je postala jedan od njegovih najvećih hitova.

4. Džej - Uspeo sam u životu

Džej - Uspeo sam u životu Izvor: YouTube

Numeru "Uspeo sam u životu" napisao je Iso Lero Džamba, najpoznatiji dorćolski don dok je bio u zatvoru, a pjesma je postala svojevrsna Džejeva "lična karta".

Inače, Džamba je nestao je pre 27 godina posle tuče na šestom spratu Beograđanke gde je bila kockarnica, a koju je tada obezbeđivala agencija "Delije" čiji je vlasnik bio Arkan.

Već na izlazu iz lifta Džamba se, navodno, sukobio sa žestokim vratarima. Nije htio da plati ulaznicu, a posle kraće prepirke pljunuo je sliku komandanta Srpske dobrovoljačke garde. Kao po komandi, momci iz obezbjeđenja pretukli su Isu.

Izvor: Facebook

Snežana Lero, Isina supruga, tužila je kasnije sudu četvoricu Arkanovih ljudi koji su, tvrdi ona, pretukli i u nepoznatom pravcu odvezli njenog Džambu, a i dan-danas se priča da je Džambino tijelo uzidano u temelje.