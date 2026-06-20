Nakon skoro deset mjeseci napete muzičke borbe, brojnih izazova i nastupa pred stručnim žirijem, došlo je vrijeme za veliko finale 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Izvor: Youtube printscreen/ Zvezde Granda

Polufinalna emisija Zvezda Granda bila je izuzetno uzbudljiva, a od 24 polufinalista, čak njih 22 uspjelo je da izbori svoje mjesto u samoj završnici.

Veliko finale Zvezda Granda zakazano je za večeras, 20. juna, sa početkom u 21 čas, a gledaoce očekuje spektakularna noć prepuna emocija i vrhunskih nastupa.

Ono što ovu sezonu čini posebno zanimljivom, jeste činjenica da finale donosi čak dva pobjednika! Odluku o tome ko će podići pobjedničke statue donijeće ravnopravno glasovi publike, ali i glasovi stručnog žirija.

Svako od takmičara spreman je da večeras pruži svoj maksimum, a za laskavu titulu nove "Zvezde Granda" boriće se: Ivan Tolić, Valentina Jović, Midhat Keskin, Anita Aleksić, Adi Begić, Minja Stanković, Damjan Vračar, Milica Milovanović, Nenad Horvat, Andreja Stojanović, Bojan Ilievski, Mirjana Mitreva, Lisdian Abreu de la Rosa, Mirsad Durmiši, Bubi Ademov, Mina Mujkić, Mensur Abdijanović, Anđela Nikšić, Saša Stojaković, Tamara Danilović, Almir Mustafić i Elmedina Laličić.

Prisjetimo se prošlogodišnjeg pobjednika:

Ovo su članovi stručnog žirija

Članovi stručnog žirija su:

Ceca Ražnatović, Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Đorđe David, Dragan Kojić Keba, Dara Bubamara i Sanja Vučić.

Vidi opis Ovo su finalisti Zvezda Granda: Uvedeno novo pravilo u slučaju neriješenog rezultata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 10 / 10

Nova pravila u finalu "Zvezda Granda"

Produkcija je ove godine odlučila da promijeni pravila u slučaju nerešenog rezultata.

"Produkcija je smislila za polufinale sljedeću stvar. Nema akapela! Ukoliko je rezultat neriješen, produkcija ne može da utiče svojim glasom na dalji plasman, direktan. Ali, za polufinale smo smislili sljedeću stvar, produkcija će dati pjesmu sa matricom i jednom i drugom kandidatu ukoliko je rezultat neriješen. To je treća pjesma i niko od njih ne zna koju će dobiti da pjeva – otkrio je direktor "Granda" Goran Šljivić i dodao:

"Mi smo pravili parove za polufinale, a mentori to nisu znali, samo da napomenem. Za svakog takmičara smo pripremili pjesmu iznenađenja za slučaj da dođe do neriješenog rezultata 3:3. Ovo je šok i za kandidate i za mentore. Bili smo korektni i izabrali smo pjesme na osnovu profila kandidata, vidjećete, možda su te pjesme pjevali u takmičenju, a možda i nisu.

(Blic / MONDO)



