Potvrđeno je! "Zvezde Granda" definitivno odlaze sa Pinka

"Zvezde Granda" startovale su 2004. godine kao projekat koji se od početka emitovao na televiziji Pink

"Zvezde Granda" od sljedeće sezone neće se više emitovati na Pink televiziji! Umjesto pomenutog muzičkog takmičenja na programu ružičaste televizije od jeseni ćemo ponovo gledati "Pinkove zvezde".

Ova informacija domaćim medijima potvrđena je iz više različitih i dobro obaveštenih izvora.

Kako i zašto je došlo do ovog preokreta? Više je različitih spekulacija i tvrdnji, ali svi oni su saglasni u tome da nije bilo nikakve svađe, već jednostavno - da je takva poslovna politika.

Najavila i Milica Mitrović

"Prema mojim saznanjima, ove promjene su veoma svježe i još se ne zna konačan epilog. Prije mjesec dana je odlučeno da se u program vrate "Pinkove zvezde", a tih dana počela je da kruži i priča da "Zvezde Granda" odlaze s Pinka. Možda bi ova informacija ostala skrivena, međutim, "Grand" već uveliko najavljuje novu sezonu, pa su na Pinku odlučili da krenu i oni sa svojom najavom, da ne bi ostali bez kandidata za šou "Pinkove zvezde". Uveliko se rade pripreme za audicije, što je zvanično najavila i Milica Mitrovićna Instagramu, ali ja ne znam da li je saradnja s "Grandom" okončana ili se o tome još pregovara. Mada, mislim da je svima logično da nema mjesta za dva potpuno ista muzička formata na jednoj televiziji", rekao je jedan od sagovornika.

Izvor tvrdi da je odlazak "Granda" s Pinka izvjestan, to jest da je to završena priča.

"Čeka se samo trenutak da se to i zvanično saopšti. Nije sada u interesu da se o tome priča dok se ne završi aktuelna sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", inače 18. po redu. Svima je jasno da je ovo takmičenje jako gledano, pa niko ne bi da stvari lomi preko kolena. Ja sam pričao i s nekim članovima žirija, oni već znaju za te promjene. Ne mogu da kažem da sam vidio na njima zabrinutost ili sličnu reakciju, mislim da oni očekuju da će se emitovanje nastaviti na nekoj od nacionalnih televizija, što je i realno ako se uzme u obzir na to koliku gledanost imaju", izjavio je naš drugi sagovornik, dok su ostali izvori takođe naveli ovakve ili slične informacije.

Iz Granda su istakli da će poslati zvanično saopštenje povodom svega.

"Kao i svake sezone, i ove ćemo poslati zvanično saopštenje vezano za sve naše projekte. Do tada, svi pregovori su u domenu poslovne tajne", izjavila je Vesna Milanović, portparolka "Grand produkcije".

Startovali na Pinku

Podsjetimo, "Zvezde Granda" startovale su 2004. godine kao projekat koji se od početka emitovao na televiziji Pink. Bile su to godinama ubjedljivo najgledanije emisije, toliko da su tadašnji suvlasnici "Granda" Saša Popović i Lepa Brena s vremenom ukinuli ostale emisije iz svoje produkcije i sve podredili ovom muzičkom takmičenju. Situacija se promijenila 2014, kad je došlo do raskola između čelnika Pinka i novih suvlasnika "Granda" Junajted medije, pa su emisije prebačene na Prvu televiziju, gdje su se zadržale sve do 2022. Od pre tri godine "Zvezde Granda" emitovane su na Pinku, subotom u udarnom terminu od 21 sat.

