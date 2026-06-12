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Otkriveno kada je finale Zvezda Granda: Glasanje kao na Evroviziji, a biraju se dva pobjednika

Otkriveno kada je finale Zvezda Granda: Glasanje kao na Evroviziji, a biraju se dva pobjednika

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Muzičko takmičenje stiglo je do same završnice, a veliko finale Zvezda Granda zakazano je za 20. jun od 21 čas.

Kad je finale Zvezda Granda Izvor: Grand printscreen

Prije finala "Zvezda Granda" očekuje se i polufinalna noć u kojoj će se čak 24 kandidata boriti za prolazak u završnicu.

Voditelji Ana Sević, Milan Mitrović i Voja Nedeljković spremni su da zajedno sa gledaocima isprate najbolje kandidate ove sezone.

Ove godine takmičenje donosi veliko iznenađenje, jer će biti proglašena čak dva pobjednika.

Kao i do sada, jednog pobjednika će odabrati publika putem svojih SMS glasova, nagrađujući kandidata koji je ostvario najveću podršku tokom sezone.

Prema odluci direktora Grand produkcije Gorana Šljivića, ove godine je ustanovljena i specijalna nagrada "Saša Popović". Nju će dobiti drugi pobjednik, kojeg će ekskluzivno birati stručni žiri. Na ovaj način, produkcija odaje počast čovjeku koji decenijama stoji iza stvaranja ovog najuspješnijeg muzičkog formata na našim prostorima.

Glasanje stručnog žirija obavljaće se prema poznatom, evrovizijskom sistemu bodovanja. Važno pravilo koje će osigurati objektivnost jeste da nijedan član žirija neće imati pravo da glasa za takmičara kojem je tokom sezone bio mentor.

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Zvezde Granda finale

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