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Ona je pobjednica Zvezda Granda po mišljenju stručnog žirija: Najmlađa učesnica podigla plaketu "Saša Popović"

Ona je pobjednica Zvezda Granda po mišljenju stručnog žirija: Najmlađa učesnica podigla plaketu "Saša Popović"

Izvor mondo.rs
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Pobjednica devetnaeste sezone Zvezda Granda po izboru stručnog žirija je Tamara Danilović, najmlađa takmičarka koja je nedavno napunila samo sedamnaest godina.

Pobjednica ZG po mišljenju stručnog žirija je Tamara Danilović Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Poslije deset mjeseci takmičenja, duela, baraža i spektakularnih nastupa, veliko finale "Zvezda Granda" privela se kraju. Sinoć je 19. sezona najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu dobila čak dva pobjednika, što je novina koja je obilježila ovu sezonu.

Pored pobjednika kojeg su birali gledaoci putem SMS glasanja, sinoć je donijeta i odluka o pobjedniku stručnog žirija. O njegovom izboru odlučivali su članovi žirija zajedno sa Grand produkcijom na čelu sa direktorom Granda, Goranom Šljivićem.

Pogledajte slike:

Nakon anonimnog glasanja i pažljivog razmatranja, stručni tim donio je odluku koja nije bila ni malo laka. Pobjednica devetnaeste sezone Zvezda Granda po izboru stručnog žirija je Tamara Danilović, najmlađa takmičarka koja je nedavno napunila samo sedamnaest godina.

Tamari je nagradu dodelio direktor Granda Goran Šljivić. Kao pobjednica ona je dobila plaketu koja nosi naziv osnivača Granda, Saše Popovića.

– Želim da ti čestitam od srca, mislim da je vrlo zasluženo. Večeras ste svi pobednici bez obzira ko će poneti statuu Zvezde Granda. Čestitam svima! Svi ste fenomenalni. Tamarice, nema većeg zadovoljstva nego da ti uručim nagradu, plaketu Saše Popoviča, kao najmlađem učesniku – poručio je Goran Šljivić.

Kandidat iz tima Đorđa Davida, Bojan Ilievski je pobijedio sa preko 50 hiljada osvojenih SMS glasova publike:

– Hvala puno svima koji su glasali za mene, a najviše hvala mentorki Ceci koja se trudila zbog nas. Mnogo mi je drago i ne znam šta da kažem – rekla je pobednica, a potom se zagrlila sa mentorkom Cecom Ražnatović.

U videu ispod pogledajte nastup Tamare Danilović u finalu Zvezda Granda: 

(Grandonline / MONDO)   

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Tagovi

Zvezde Granda finale muzika

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