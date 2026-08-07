Top 8 pjesama koje je Ceca "ukrala" pjevačicama: Nisu znale da prepoznaju hit

Pojedine hitove Svetlane Cece Ražnatović trebalo je najprije da otpjevaju druge pjevačice, ali su numere ipak završile u pravim rukama

Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic

Nema sumnje da je Svetlana Ceca Ražnatović jedna od vlasnica najvećih hitova na domaćoj estradi. Od samog početka svoje decenijske karijere imala je "nos" da prepozna dobar hit, te ne čudi što je, dobivši priliku da kupi pjesme koje druge koleginice nisu željele, odmah uradila sve da bi ih snimila.

Primjera radi, pjesme "Tačno je" i "Lepi grome moj" Ceca je navodno "skinula" Maji Nikolić i Maji Berović, ali one nisu jedine.



Ceca Lepi grome moj Izvor: YouTube

Upravo je ovu informaciju i otkrila Maja Nikolić svojrevemeno. Kako je rekla, ona je prije 22 godine pokojnoj Marini Tucaković odnijela matricu pjesme "Tačno je" i zamolila je da napiše tekst na tu melodiju.

- Matrica je bila od nekog izvođača iz Tunisa, pa sam je odnijela Marini i rekla joj da napiše tekst kako bismo napravili srpsku verziju. Jednog dana sam iz novina saznala da je pjesma data Ceci i da ju je uvrstila na album "Decenija" - priča Maja.

Potom dodaje da je odmah pozvala Marinu kako bi joj objasnila šta se desilo:

- Rekla mi je da je u tom periodu radila Ceci novi album i da joj je dala pjesmu jer je prava za nju. Bila sam iznenađena, ali me to uopšte nije pogodilo, niti uvrijedilo. Marina je bila velika žena, obožavala sam je i na nju niko nije mogao da se naljuti. Rekla sam sebi: "Majo, imaš mnogo hitova, jedan manje-više."

"Lepi grome moj"

Pet godina kasnije Ceca je objavila album "Idealno loša", na kom se našla pjesma "Lepi grome moj". Kompozitor Aleksandar Milić Mili je zapravo ovaj hit uradio za Maju Berović i njen prvi album.

- Imala sam samo 20 godina u trenutku kad mi je Mili napisao tu pjesmu. Bila sam mlada i znala sam da nisam dorasla tako zahtjevnoj numeri. Pjesma je otišla u prave ruke! Numera "Lepi grome moj" je veliki hit, pripada Ceci i njen je zaštitni znak. Tad je bio početak moje karijere i prepustila sam Miliju i Marini da rade i odlučuju umjesto mene, nisam se mnogo miješala. Da mi sad neko ponudi tu pjesmu, vjerujem da bi i u mom izvođenju postala hit - kaže Maja.

Kompozitor Aleksandar Milić kaže da je zapravo njegova koleginica Marina presudila kome bi pjesma trebalo da pripadne:

- Paralelno sam radio album Maji i Ceci, kojoj sam već bio komponovao pjesme "Pile", "Ponuđen ko počašćen", "Manta"... Onda je nastala numera "Lepi grome moj". Činilo mi se da se ne uklapa kod Cece, pa sam je uradio za Maju. Ali kad ju je Marina čula, rekla je: "Ovo je fantastična melodija! Zaokružiće Cecin album." Tako je na kraju pjesma otišla Ceci umjesto Maji.

Zanimljivo je i da je na temu "otetih" pjesama nedavno govorila i Jelena Karleuša, koja nije propustila priliku da u čitavu priču umiješa i Arkana, tvrdeći da je on odgovoran što su pjesme "39.2" i "Vreteno" ipak otišle kod Cece.

- Samo da vam kažem jednu stvar. Ceca i ja možemo da se krvimo zadnjih 150 godina, ali žena ima svoje pjesme. I to kakve pjesme. Numere koje su pravili ljudi poput Marine Tucaković, to je postalo evergrin. Ja o Ceci naravno mislim sve najgore, ali pjesme su pjesme. Mnoge njene pjesme su trebale da budu moje, pa kad otpadnu kod mene, završe kod nje."39,2" je pisano za mene, pjesmu "Vreteno" sam ja otpjevala, možete pitati i Milija. Eto vam novi skandal - govorila je Jelena i dodala:

- On me je pozvao i plačnim glasom rekao: "Arkan je čuo ovu pjesmu,. mnogo mu se svidjela i moram da damo Ceci, tebi ćemo nešto drugo". Tada mi je napravio dvije, "Ko ovu dramu režira" i "Vreteno". Geknuo mi je pjesmu i otišla je kod Cece - rekla je Karleuša.

Vidi opis Top 8 pjesama koje je Ceca "ukrala" pjevačicama: Nisu znale da prepoznaju hit Arkan ubistvo Arkan peva u Minimaksoviziji Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: YouTube/SrbijaForumNet Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: YouTube/Rudar 7 Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Pricatna arhiva Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: YouTube/Screenshot/Prostorni Aktivista Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: YouTube/MrTex979 Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Idi dok si mlad"

Pored Karleuše, i Vesna Zmijanac je svojevremeno odbila veliki hit "Idi dok si mlad" iako su je samo za nju pisali Futa Radulović i Marina Tucaković. No, tekst joj se nije dopao, pa je numera pripala Ceci.

Ceca Ražnatović Idi dok si mlad Izvor: Youtube / Ceca

"Kukavica"

Slična je sudbina bila i pjesme "Kukavica", koju su najprije odbile i Vesna Zmijanac i Mira Škorić, potom su "ne" rekle i Nada Topčagić i Dragana Mirković, a onda je Ceca ovaj hit upisala u istoriju folk muzike.

Ceca - Kukavica - (Official Video 1993) Izvor: YouTube

"Fatalna ljubav" i "Da li to ljubav od nas pravi slabiće"

Postoje navodi i da su "Fatalna ljubav" i "Da li to ljubav od nas pravi slabiće" bile prvobitno namijenjene Jasni Milenković Jami.

"Beograd"

Ne možemo da ne spomenemo i"Beograd", iza koje stoji Dino Merlin, iako je same stihove, kako je nedavno priznala Ceca, "Moj Beograde, zagrli me" pisala upravo ona.

Pjesmu je Merlin najprije ponudio Vesni Zmijanac sa kojom je prethodno snimio "Jorgovane", ali do realizacije nije došlo.

(Mondo.rs)