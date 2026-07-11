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108,5 miliona za samo 6 mjeseci! Ceca najslušanija u šest zemalja Balkana

108,5 miliona za samo 6 mjeseci! Ceca najslušanija u šest zemalja Balkana

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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I deset godina nakon posljednjeg studijskog albuma "Autogram", Cecine pjesme obaraju rekorde širom regiona.

Ceca najslušanija u šest zemalja Balkana Izvor: Youtube printscreen / Svetlana Ceca Raznatovic

YouTube Charts pokazuje da publika ne odustaje od Cecinih hitova - i deset godina nakon posljednjeg studijskog albuma "Autogram" njene pjesme obaraju rekorde širom regiona.

Dok mnogi izvođači popularnost održavaju čestim objavljivanjem novih albuma i singlova, Svetlana Ceca Ražnatović još jednom je pokazala da za istinsku muzičku zvijezdu vrijeme nije prepreka.

Prema zvaničnim podacima YouTube Charts, za prvu polovinu 2026. godine, njene pjesme zabilježile su čak 108,5 miliona slušanja u šest zemalja Balkana, čime je postala najslušanija pjevačica na svim tim tržištima.

Najveći broj slušanja ostvaren je u Srbiji, gdje su Cecine pjesme preslušane 62 miliona puta.

Slijede Hrvatska sa 14 miliona, Federacija Bosne i Hercegovine sa 11 miliona, Republika Srpska sa 10 miliona, Crna Gora sa 7 miliona, dok je u Sloveniji ostvarila 4,5 miliona slušanja. Sa ukupno 108,5 miliona slušanja za samo šest mjeseci i prvim mjestom u šest zemalja regiona, Ceca Ražnatović još jednom potvrđuje da njeni hitovi ne poznaju rok trajanja i da njena publika ostaje vijerna, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od posljednjeg studijskog albuma.

Ono što ove brojke čini još impresivnijim jeste činjenica da Ceca već deset godina nije objavila studijski album.

Pogledajte kako Ceca trenurtno uživa u Španiji kod kćerke i zeta;

U vremenu kada se muzička scena mijenja gotovo iz nedjelje u nedjelju, a izvođači opstaju zahvaljujući konstantnom objavljivanju novih pjesama, Cecine pjesme nastavljaju da žive punim intenzitetom. Publika se iznova vraća njenim hitovima, koji godinama ostaju među najslušanijim pjesmama u regionu.

Još Cecinih slika pogledajte u galeriji:

(Telegraf / MONDO)   

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