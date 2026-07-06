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Ceca se skinula u bikini: Sve pršti od luksuza na bazenu u Marbelji

Ceca se skinula u bikini: Sve pršti od luksuza na bazenu u Marbelji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ceca je snimila kadrove iz luksuznog D&G bara u Marbelji.

Ceca u bikiniju u Španiji Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Srpska zvijezda Ceca Ražnatović otputovala je prije 4 dana u Španiji, kod kćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

Poslije napornog perioda punog poslovnih obaveza, Ceca je konačno našla vremena za odmor, a sada je sa svojim pratiocima na Instagramu podijelila predivne prizore i pokazala kako uživa.

Ceca je snimila kadrove iz luksuznog D&G bara u Marbelji. Dok se brčkala u bazenu, oko nje vidimo predivan ambijent i palme koje se njišu na vjetru. Baldahini i ležaljke urađene su u dezenu poznatog italijanskog brenda, što odaje skupoću ovog mjesta.

Ne odvaja se od Anastasije

Nakon što je stigla u Sevilju, Ceca se oglasila iz jednog restorana gdje je sa Anastasijom otišla na ručak. Uz objavu je kratko napisala: "Napokon", čime je jasno stavila do znanja da puni baterije u društvu svoje mezimice.

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Ceca u Španiji
Izvor: instagram/cecaraznatovic
Izvor: instagram/cecaraznatovic

Podsjetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj već nekoliko godina žive u Španiji, gdje je fudbaler zbog poslovnih obaveza vezan za tamošnji klub.

Uprkos brojnim angažmanima, Ceca često koristi slobodno vrijeme da otputuje kod kćerke, a njihovi zajednički trenuci redovno oduševe pratioce koji ne kriju koliko vole da ih vide zajedno.

Ovako izgleda Anastasijina vila:

(Mondo.rs)

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