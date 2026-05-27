Zgodni Italijan osvanuo na Cecinom Instagramu: Ko je Simon Suzina (Foto)

Autor Dragana Božić
Svetlana Ceca Ražnatović objavila sliku sa zgodnim italijanskim glumcem Simonom Suzinom

Ceca se pohvalila fotkom sa Suzinom

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović uslikana je juče u jednom luksuznom beogradskom restoranu u društvu prijatelja, ali i jednog od najpoželjnijih muškaraca na svijetu.

U pitanju je markantni Sicilijanac, glumac Simone Suzina, kojeg je svjetska javnost zavoljela u Netfliksovom hitu "365 dana".

U medijima su osvanule paparaco fotke para u toku večere s prijateljima, a sada se i sama pjevačica pohvalila slikom.

Ko je zgodni Italijan?

Simone Suzina rođen je 1993. godine u Kataniji, na sunčanoj Siciliji. Svoju karijeru započeo je kao model, a zahvaljujući isklesanom tijelu, prodornim plavim očima i urođenom šarmu, brzo je privukao pažnju modnih giganata. Godinama je bio zaštitno lice i šetao pistama za kultne brendove kao što su Giorgio Armani, Dolce & Gabbana i Guess.

Ipak, planetarnu slavu i status globalnog seks-simbola donosi mu gluma. Simone je zaludio žene širom svijeta ulogom opasnog i zgodnog Nacha u drugom i trećem nastavku Netflixovog erotskog trilera "365 Days".

Njegova hemija na ekranu i rivalstvo s Mikeleom Moroneom lansirali su ga u sam vrh najtraženijih glumaca današnjice, a uspjeh je ponovio i u strastvenoj drami "Heaven in Hell".

Simoneov ljubavni život oduvijek je pod lupom javnosti. Bio je u dugoj vezi s venecuelanskom ljepoticom Marianom Rodriguez, a mediji su ga spajali i s bivšom suprugom Vensana Kasela, slavnom manekenkom Tinom Kunaki, s kojom je viđen na Mikonosu.

