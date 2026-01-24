Otkrivamo detalje provoda slavnog glumca u Beogradu

Mikele je otkrio da je u Beogradu, ali se poslije nije oglašavao na mrežama
Nije bilo potrebno mnogo vremena da se sazna gdje je italijanski glumac Mikele Morone, poznat po erotskom filmu "365 dana", izašao u provod u Beogradua prošle noći
Podsjetimo, informacija da je zavodnik u Beogradu izazvala je dosta pažnje, što je otkrio i on sam na svom Instagramu, ali je ostao misteriozan po pitanju lokacije hotela u kom je odsjeo kao i ostalih detalja.
"Prvo je posjetio restoran u hotelu u kom je odsjeo, koji je takođe veoma poznat. Bio je u društvu trojice muškaraca od kojih se nije odvajao. Takođe je zabranio da se ljudi fotografišu sa njim i da mu prilaze. Jedino sa kim je pričao je hostesa", započeo je izvor za MONDO i dodao:
"Nakon restorana se vratio u lobi hotela i tu su takođe tražili ljudi da se slikaju sa njim, ali obezbjeđenje nije dozvolilo. Potom je došao kombi po njih i otišli su u jedan prestonički klub u centru grada koji posjećuju mahom poznati", rekao je izvor.
Mikele ni tamo nije nešto pretjerano đuskao i kretao se, već je bio distanciran i povučen.
"I u restoranu, a kasnije i u klubu je bio povučen. Nije se čak ni osmjehnuo ljudima koji su ga prepoznali i pozdravili ga, budući da je i u klubu fotografisanje sa njim i prilaženje bilo strogo zabranjeno", rekao nam je izvor.
Ostaje pitanje koji je razlog posjete poznatog glumca i zavodnika Beogradu. Da li je u pitanju neka saradnja ili čisto uživanje i provod, budući da je srpska prestonica poznata kao centar dobre zabave.
Bonus video:
Pogledajte
00:05Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu
