Otkrivamo detalje provoda slavnog glumca u Beogradu

Mikele je otkrio da je u Beogradu, ali se poslije nije oglašavao na mrežama

Nije bilo potrebno mnogo vremena da se sazna gdje je italijanski glumac Mikele Morone, poznat po erotskom filmu "365 dana", izašao u provod u Beogradua prošle noći

Podsjetimo, informacija da je zavodnik u Beogradu izazvala je dosta pažnje, što je otkrio i on sam na svom Instagramu, ali je ostao misteriozan po pitanju lokacije hotela u kom je odsjeo kao i ostalih detalja.

Izvor: instagram/michelemorrone
Izvor: instagram/michelemorrone
Izvor: instagram/michelemorrone
Izvor: Monkey D. Nacer / SplashNews.com / Profimedia
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial
Izvor: Cinzia Camela / ipa-agency.net / IPA / Profimedia
Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia
Izvor: Maurizio D'Avanzo/IPA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid / Profimedia
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial

Kako saznaje mondo.rs, Mikele je odabrao luksuzni hotel koji je nedavno renoviran i nalazi se u novoj, eksluzivnoj četvrti grada, gdje noć košta papreno, ali tu nije kraj.

"Prvo je posjetio restoran u hotelu u kom je odsjeo, koji je takođe veoma poznat. Bio je u društvu trojice muškaraca od kojih se nije odvajao. Takođe je zabranio da se ljudi fotografišu sa njim i da mu prilaze. Jedino sa kim je pričao je hostesa", započeo je izvor za MONDO i dodao:

"Nakon restorana se vratio u lobi hotela i tu su takođe tražili ljudi da se slikaju sa njim, ali obezbjeđenje nije dozvolilo. Potom je došao kombi po njih i otišli su u jedan prestonički klub u centru grada koji posjećuju mahom poznati", rekao je izvor.

Mikele ni tamo nije nešto pretjerano đuskao i kretao se, već je bio distanciran i povučen.

Izvor: Maurizio D'Avanzo/IPA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Monkey D. Nacer / SplashNews.com / Profimedia
Izvor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid / Profimedia
Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial/printscreen
Izvor: Cinzia Camela / ipa-agency.net / IPA / Profimedia
Izvor: Rom@/MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial
Izvor: YouTibe/ Mik Morrone Fans/printscreen
Izvor: pritnscreen/youtube/desire

"I u restoranu, a kasnije i u klubu je bio povučen. Nije se čak ni osmjehnuo ljudima koji su ga prepoznali i pozdravili ga, budući da je i u klubu fotografisanje sa njim i prilaženje bilo strogo zabranjeno", rekao nam je izvor.

Ostaje pitanje koji je razlog posjete poznatog glumca i zavodnika Beogradu. Da li je u pitanju neka saradnja ili čisto uživanje i provod, budući da je srpska prestonica poznata kao centar dobre zabave.

