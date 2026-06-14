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Ceca proslavlja 53. rođendan: Anastasija dirljivim riječima rasplakala fanove

Ceca proslavlja 53. rođendan: Anastasija dirljivim riječima rasplakala fanove

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Anastasija se zahvalila Ceci za ljubav, žrtve i vjeru koje im je pružila tokom života.

Ceca slavi rođendan Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Jedna od največih zvijezda, Svetlana Ceca Ražnatović danas slavi svoj 53. rođendan, a na društvenim mrežama divan dan čestitali su joj kako prijatelji i fanovi, tako i porodica.

Anastasija Ražnatović obratila se na pomenutoj društvenoj mreži majci emotivnim riječima.

"Ćao mama! Danas slavimo tebe i dan kada si došla na ovaj svijet i želim da ti se zahvalim na par nekih stvari: Hvala ti na svemu što si uradila zbog nas. Hvala što si uvijek bila riječ podrške, a ne osude. Hvala što si žrtvovala toliko toga i svoje mladosti i života, zbog nas. Hvala što smo uvijek bili prioritet iako bi to značilo da ti ispaštaš."

"Hvala za svaku brigu, neprospavanu noć i nesebičnu ljubav koju nam pružaš od dana kada smo došli na ovaj svijet. Hvala ti što si nas naučila pravim vrijednostima i što smo izrasli u ljude kakvi smo danas. Hvala što si nas uvijek okretala ka vjeri i Bogu. Hvala ti na svemu što jesi, što si bila i što ćeš biti...Radujem se svakoj novoj životnoj etapi koja nas čeka, jer je sreća provoditi ovaj život zajedno sa tobom. Volim te zauvijek i želim ti uvijek da budeš srećna a tvoja kćerka je za tebe uvijek tu, znaš to. Srećan rođendan mama", napisala je uz niz fotografija iz djetinjstva.

Mnoge kolege čestitale su Ceci rođendan, a ona je sve to objavila u Instagram pričama, pogledajte:

(Mondo.rs)

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