Pet horor serija koje će vas dirnuti više nego ijedna drama

Priče o univerzumu horor majstora Majka Flenegana nastavljamo listom njegovih serija koje vrijedi pogledati više puta.

Izvor: Netflix/Screenshot

Pet Fleneganovih serija donose različite vrste horora – od porodičnih tajni i gotičke romantike do religijskih motiva i crnog humora.

"The Haunting of Hill House" i "The Fall of the House of Usher" posebno nagrađuju ponovno gledanje zbog skrivenih detalja i književnih referenci.

"The Midnight Club" ostaje jedina od pet serija bez zaokruženog televizijskog nastavka, jer je Netfliks otkazao nakon prve sezone.

Majk Flenegan ne pravi horore koji se završavaju odjavnom špicom. Njegove priče ostavljaju dovoljno tragova, skrivenih detalja i emotivnih slojeva da im se vrijedi vratiti, čak i kada već znamo ko je čudovište, šta se dogodilo i kako će se sve završiti.

Njegov televizijski opus za Netfliks obuhvata pet serija: "The Haunting of Hill House" (Ukleta kuća na brdu), "The Haunting of Bly Manor" (Ukleta kuća Blaj), "Midnight Mass" (Ponoćna misa), "The Midnight Club" (Ponoćni klub) i "The Fall of the House of Usher" (Pad kuće Ašer).

Iako ih povezuje prepoznatljiv autorski rukopis, svaka istražuje drugačiju vrstu straha – od porodičnih trauma i tuge, preko vjere i smrti, do pohlepe, krivice i ljudske okrutnosti.

Ako planirate jesenje horor maratone, ovo je pet naslova kojima se vrijedi vratiti. I ne samo zbog strašnih scena: kod Flenegana je često najzanimljivije ono što se u prvi mah jedva primijeti.

1. "The Haunting of Hill House" (2018)

Za ljubitelje: psihološkog horora, porodičnih drama, složenih misterija i skrivenih detalja.

Zašto je gledati ponovo: zato što gotovo svaka epizoda sadrži tragove koji mijenjaju značenje prethodnih scena kada znamo istinu o porodici Krejn.

Serija koja je Flenegana učvrstila kao jedno od najvažnijih imena savremenog televizijskog horora prati porodicu Krejn, čiji su članovi obilježeni traumatičnim iskustvom iz djetinjstva provedenog u staroj kući na brdu. Priča se odvija kroz dvije vremenske linije: pratimo porodicu tokom boravka u kući, ali i odraslu djecu koja se godinama kasnije suočavaju sa posljedicama događaja iz prošlosti.

"The Haunting of Hill House" funkcioniše kao horor priča, ali i kao izuzetno precizna porodična drama. Svaki član porodice drugačije se nosi sa traumom, a kuća postaje mnogo više od mjesta na kojem se pojavljuju duhovi. Ona je prostor u kojem se strahovi, sjećanja i porodične tajne prepliću.

Ovo je vjerovatno Fleneganova serija kojoj ponovno gledanje donosi najviše novih otkrića. Duhovi su skriveni u pozadini kadrova, iza vrata, u sjenkama i na mjestima na kojima ih prvi put lako previdimo. Sam reditelj je otkrio da se u gotovo svakoj epizodi nalazi između osam i deset skrivenih duhova.

Posebno je zanimljivo vratiti se prvim epizodama nakon što saznamo istinu o Neli i njenoj vezi sa misterioznom ženom savijenog vrata. Tada i naizgled usputni prizori dobijaju potpuno drugačije značenje. Obratite pažnju i na ponavljanje određenih rečenica među članovima porodice, kao i na detalje u Crvenoj sobi – prostoriji čija prava priroda mijenja način na koji razumijemo čitavu priču.

Presuda: Ako postoji samo jedna Fleneganova serija kojoj treba dati drugu šansu, to je "The Haunting of Hill House". Najbolje funkcioniše kada već znamo šta se dogodilo, jer tada horor postaje još tužniji, a porodična drama još snažnija.