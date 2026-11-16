Ovogodišnja dodjela Gremi nagrada obuhvata ukupno 100 kategorija.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Nominacije za 69. dodjelu prestižnih Gremi nagrada zvanično su objavljene, a ovogodišnju trku ubjedljivo predvodi britanska pjevačica i kantautorka Rej (RAYE) sa čak 11 nominacija. Svečana ceremonija biće održana 7. februara 2027. godine u Los Anđelesu, a među imenima koja su privukla najviše pažnje našle su se i Rozalija, Tejlor Svift, Bijonse i Madona.

Izvor: Youtube/RAYE

Odmah iza Rej je španska pjevačica Rozalija sa devet nominacija, dok po sedam imaju Ela Lengli, Miranda Lambert, Olivija Rodrigo i Fibi Bridžers. Rej je ove godine prepoznata u nekoliko najvažnijih kategorija, uključujući album, pjesmu i snimak godine, kao i priznanje za tekstopisca.

Izvor: Youtube/ ROSALÍA

Za nagradu za album godine, jedno od najznačajnijih priznanja večeri, takmičiće se Rej, Fibi Bridžers, Olivija Din, Ela Lengli, Bruno Mars, Olivija Rodrigo, Tejlor Svift i Rozalija.

Posebnu pažnju privukla je Bijonse,koja je stigla do svoje 100. nominacije u karijeri, i to za R&B izvođenje pjesme "Morning Dew (Donk)". Time je dodatno učvrstila poziciju najnominovanije umjetnice u istoriji Gremija, a sa 35 osvojenih priznanja ostaje i najnagrađivanija u istoriji ove manifestacije. Kada je riječ o muškim izvođačima, najviše nominacija imaju Leon Tomas i Bruno Mars, po šest, dok Mars iza sebe već ima 35 osvojenih Gremi nagrada.

Među imenima koja su obeležila ovogodišnji spisak nominovanih nalazi se i Madona. Pop kraljica, koja u svojoj kolekciji ima sedam Gremi priznanja, ove godine ima četiri prilike za novu nagradu. Među njima su kategorije za najbolji dens i elektronski album, kao i najbolju pop saradnju, u kojoj je nominovana zajedno sa Sabrinom Karpenter.

Izvor: YouTube/MTV

U konkurenciji za dens i elektronska izdanja našle su se i Zara Larson, Tinaše i Slejter.

Tejlor Svift je ove godine dobila pet nominacija zahvaljujući albumu "The Life of a Showgirl", ali i pjesmi "I Knew It, I Knew You", koju je snimila za animirani film "Priča o igračkama 5". Time je stigla do ukupno 63 nominacije tokom karijere, uz 14 osvojenih trofeja.

Posebno se izdvaja njen rezultat u kategoriji za album godine. Sa novim izdanjem stigla je do osmog solo albuma nominovanog u ovoj kategoriji, čime je postavila rekord. Uz Kendrika Lamara, jedina je umjetnica kojoj je pošlo za rukom da pet godina zaredom bude u konkurenciji za ovo priznanje.

Kanje Vest nominovan uprkos kontroverzama, Doli Parton i Tim Kari posthumno među kandidatima

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Na spisku nominovanih našao se i Kanje Vest, koji je uprkos kontroverzama zbog svojih antisemitskih izjava dobio priliku da se takmiči za nagradu u kategoriji najboljeg rep albuma. Nominaciju je ostvario sa izdanjem "Bully – Deluxe", a konkurencija su mu, između ostalih, Kardi Bi, Basta Rajms, Džej Dila, Rapsodi, Don Toliver i Vejl.

Ovogodišnju dodjelu obilježiće i posthumna priznanja za Doli Parton i Tima Karija, koji su preminuli u avgustu 2026. godine. Parton je nominovana u tri kategorije, uključujući najbolju kantri saradnju, dok je Kari dobio nominaciju za audio-knjigu "Vagabond: A Memoir", koju je sam naratorisao.

Iznenađenje je i nominacija glumca Morgana Frimena, koji se ovog puta našao u konkurenciji za najbolji tradicionalni bluz album sa projektom "Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience". Friman je ranije bio nominovan za govorne albume, a sada je dobio priznanje i u muzičkoj kategoriji.

BTS odbio da učestvuje u novoj kategoriji

Uvođenje kategorije za najbolje izvođenje azijske pop muzike izazvalo je polemike i pre objavljivanja nominacija. Članovi grupe BTS još u julu su saopštili da neće prijavljivati svoju muziku za ovogodišnju dodjelu, a njihova odluka povezana je sa nezadovoljstvom zbog novog načina kategorizacije izvođača.

Vidi opis Objavljene nominacije za Gremi nagrade 2027: Mnoge velike zvijezde izvisile, jedna pjevačica oborila rekord Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Bangtangtv Br. slika: 11 11 / 11

"Odlučili smo da ove godine ne prijavimo svoju muziku za Gremi. Nadamo se da će naša muzika biti slušana i voljena zbog onoga što ona jeste, umjesto da bude razvrstavana prema regionu ili jeziku", poručili su članovi grupe u zajedničkoj objavi.

U novoj kategoriji za najbolju azijsku pop izvedbu nominovani su Bini, Ajv, Lisa, KiiiKiii, SB19, kao i sastav Babymetal sa grupom Polifija.

Među novim kategorijama nalaze se i priznanja za najbolju latino pjesmu, tradicionalno pop vokalno izvođenje, kao i najbolju R&B saradnju. Za latino pjesmu nominovane su Karol G i Rozalija, dok su u kategoriji za najbolju R&B saradnju među kandidatima Kris Braun sa Leonom Tomasom, kao i Džil Skot sa JID-om.

Hari Stajls, Džastin Biber i Ed Širan ostali bez nominacija

Iako su se očekivala njihova imena na spisku, nekoliko velikih svjetskih zvijezda ove godine nije dobilo nijednu nominaciju. Među njima su Hari Stajls, Džastin Biber, Grejsi Abrams, Sem Smit, Luk Kombs, Katseye i Ed Širan.

Vidi opis Objavljene nominacije za Gremi nagrade 2027: Mnoge velike zvijezde izvisile, jedna pjevačica oborila rekord Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: X printscreen/thebravobabe_ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: X/thebravobabe_ Br. slika: 10 10 / 10

Posebnu pažnju privukao je i rezultat Lili Alen. Uprkos pozitivnim kritikama koje je dobio njen album "West End Girl", pjevačica je nominovana samo u jednoj kategoriji, i to za najbolje vizuelno rješenje omota albuma.

Ovogodišnja dodjela obuhvata ukupno 100 kategorija, a predsjednik Akademije za diskografsku umetnost i nauku Harvi Mejson mlađi u obraćanju je posebno istakao sve veći uticaj veštačke inteligencije na muzičku industriju. Naglasio je da je u takvom vremenu važno prepoznati i nagraditi ljudske stvaraoce koji stoje iza muzike.

Pogledajte fotografije sa prošlogodišnje dodele Gremija:

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Podsjetimo, prošlogodišnju ceremoniju obilježili su trijumfi Bed Banija i Kendrika Lamara, a ovogodišnji dobitnici biće proglašeni 7. februara 2027. u Los Anđelesu.

(Mondo)