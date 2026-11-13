Počasni Oskari za Glen Klouz i Ridlija Skota: Akademija odaje priznanje filmskim velikanima

Holivudska glumica Glen Klouz i reditelj Ridli Skot dobiće počasne Oskare u nedjelju, 15. novembra, na svečanosti u Los Anđelesu. Međutim, Skot neće moći da prisustvuje dodjeli zbog oporavka nakon manjeg medicinskog zahvata.

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Ljekari su mu savjetovali da ne putuje, pa će tokom ceremonije biti prikazan njegov unaprijed snimljeni govor zahvalnosti.

Američka akademija filmske umjetnosti i nauke uručiće priznanja na 17. dodjeli nagrada "Governors Awards", koja će biti održana u dvorani Rej Dolbi u kompleksu Ovejšn Holivud.

Uz Klouz i Skota, počasnog Oskara dobiće i animator Flojd Norman. Producentkinjama Kristin Vašon i Pameli Kofler, osnivačicama kompanije "Killer Films", biće uručena nagrada Irving G. Talberg, saopštila je Akademija.

Ridli Skot se oporavlja nakon medicinskog zahvata

Skotov predstavnik Sajmon Hols potvrdio je za magazin "People" da je 88-godišnji reditelj nedavno imao manji medicinski zahvat i da trenutno ne može da putuje avionom.

Skot živi u Londonu, a ljekari su mu preporučili da izbjegava putovanja dok traje oporavak.

Prema informacijama lista "The Hollywood Reporter", govor zahvalnosti snimio je prošle sedmice. Svečanosti će prisustvovati njegova supruga Đanina Fačio, djeca i unuci.

Više detalja o medicinskom zahvatu nije objavljeno.

Glen Klouz dobija Oskara nakon osam nominacija

Ni Glen Klouz ni Ridli Skot do sada nisu osvojili takmičarskog Oskara, uprkos brojnim nominacijama i uspješnim karijerama.

Glen Klouz ima čak osam nominacija za Oskara, a prvu je dobila za film "Svijet prema Garpu" ("The World According to Garp"), kojim je debitovala na velikom platnu.

Uslijedile su nominacije za filmove "The Big Chill", "The Natural", "Fatal Attraction", "Dangerous Liaisons", "Albert Nobbs", "The Wife" i "Hillbilly Elegy".

Tokom karijere duge više od pet decenija ostvarila je više od 100 filmskih uloga i stekla status jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Dodjela počasnog Oskara dolazi nekoliko sedmica nakon što je glumica otkrila da je imala operaciju zamjene kuka, zbog čega se u javnosti pojavljivala sa štapom.

Krajem oktobra prvi put nakon operacije pojavila se na crvenom tepihu, na premijeri novog filma, piše Klix.

Ridli Skot obilježio istoriju svjetske kinematografije

Ridli Skot nominovan je za Oskara za režiju filmova "Telma i Luiz" ("Thelma & Louise"), "Gladijator" ("Gladiator") i "Pad crnog jastreba" ("Black Hawk Down"), dok je kao producent bio nominovan u kategoriji najboljeg filma za ostvarenje "Marsovac" ("The Martian").

Režirao je i kultne filmove "Osmi putnik" ("Alien"), "Blejd raner" ("Blade Runner"), "Američki gangster" ("American Gangster") i "Napoleon".

Godine 2024. za doprinos britanskoj filmskoj industriji dobio je najviši stepen Ordena Britanskog carstva.

Skot će 30. novembra napuniti 89 godina.

"Ridli Skot je pravi vizionar čije je višedecenijsko nasljeđe ostavilo nemjerljiv uticaj na svjetski film i kulturu", izjavila je predsjednica Akademije Linet Hauel Tejlor u junu, kada su objavljena imena dobitnika priznanja.

Govoreći o Glen Klouz, istakla je da je svojim izuzetnim emotivnim rasponom oživjela neke od najsloženijih likova u istoriji filma.

Počasni Oskar i prvom crnom animatoru Diznija

Među ovogodišnjim dobitnicima počasnog Oskara je i Flojd Norman, prvi crni animator u studiju Dizni.

Norman je karijeru dugu 65 godina započeo 1956. godine u studiju "Walt Disney Animation Studios". Prvi dugometražni Diznijev film na kojem je radio bila je "Uspavana ljepotica".

Učestvovao je i u stvaranju animiranih klasika "Mač u kamenu", "Meri Popins", "Knjiga o džungli" i "Robin Hud".

Kasnije je radio na filmovima "Zvonar Bogorodičine crkve", "Mulan", "Priča o igračkama 2" i "Čudovišta iz ormara".

Američka akademija filmske umjetnosti i nauke počasnog Oskara dodjeljuje za izuzetno životno djelo, poseban doprinos filmskoj umjetnosti i nauci ili zasluge u radu Akademije.

Svečanost "Governors Awards" održava se kao zaseban događaj od 2009. godine.

(Mondo)