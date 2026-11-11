Prvi srpski špijunski film "Ruka pravde" imao svjetsku premijeru: U trci za nagradu sa osam međunarodnih ostvarenja

Srpski film "Ruka pravde" oduševio je publiku i trenutno je u trci za nagradu sa osam međunarodnih ostvarenja.

Izvor: Youtube printscreen/Telekom Srbija

Od trenutka kada je prikazan na beogradskom FEST-u, film "Ruka pravde" privukao je ogromnu pažnju i nepodijeljeno oduševljenje publike, a uspjeh ovog ostvarenja sada se seli i van granica Srbije.

Novi film reditelja Nemanje Ćeranića započeo je svoj međunarodni festivalski život svjetskom premijerom na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, jednom od najznačajnijih i najprestižnijih filmskih događaja u Evropi.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što smo učestvovali na festivalu koji ima dugu i bogatu tradiciju i zauzima važno mjesto u evropskoj kinematografiji. Posebno me raduje što je publika sjajno reagovala i što smo imali priliku da našu priču predstavimo stranim gledaocima. Ovakvi susreti i reakcije za nas kao autore predstavljaju ogroman podstrek za dalji rad", izjavio je reditelj Nemanja Ćeranić nakon premijere.

Inače, festival u Solunu traje od 5. do 15. novembra i u okviru tri takmičarske selekcije prikazuje 31 dugometražni film, a "Ruka pravde" se za festivalske nagrade bori u konkurenciji sa još osam međunarodnih ostvarenja.

Pred mnogobrojnom publikom u Solunu, sinoć se po završetku projekcije poklonila glumačka i autorska ekipa filma "Ruka pravde".

O čemu se radi u filmu "Ruka pravde"?

Film "Ruka pravde" je snažna kombinacija istorijskog trilera i dinamične špijunske priče o pripadniku Jugoslovenske vojske u otadžbini, Blagoju Jovoviću (Aleksandar Gavranić), koji po završetku Drugog svjetskog rata život nastavlja u Argentini, gdje sa svojim prijateljem Jakovom (Zlatan Vidović) drži fabriku plute.

U trenutku kada su zaključili posao koji će im promijeniti živote, i kada Blagoja očekuje vjenčanje sa Argentinkom Gladom (Tamara Ristoska), on slučajno u gradskoj gužvi primjeti čovjeka sa tetovažom ustaškog simbola. Taj prizor Blagoju otvara stare rane. Svjestan da ozloglašeni ustaški poglavnik Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu i duboko razočaran što nikada neće biti priveden pravdi, jer je pod zaštitom države, Blagoje započinje pripreme za atentat na Pavelića.

Film sniman u Srbiji i Argentini

Najveći dio filma sniman je na autentičnim lokacijama u Argentini i Srbiji, čime je produkcija nastojala da što vjernije dočara duh vremena i kompleksnost istorijskih događaja.

Trejler filma Ruka pravde Izvor: Telekom Srbija

U filmu glume Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji Tracktor Production i TS Media, uz podršku Filmskog centra Srbije.

Nakon svečane beogradske premijere 2. marta 2027. godine u Plavoj dvorani Sava centra, film "Ruka pravde" će se od 4. marta naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

(Mondo)