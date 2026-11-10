Top 5 hitova Novog talasa koje su šokirale cijelu Jugoslaviju: Provokativni tekstovi koji su pomjerili granice

Podsjetite se na hitove Novog talasa koji su pomjerili granice muzike i postali simboli otpora.
Iako je trajao relativno kratko, jugoslovenski Novi talas ostavio je neizbrisiv trag. Bili su drugačiji, direktni i svirali su muziku koja je pomjerila sve granice. Ovo je podsjetnik na nekoliko pjesama koje su postale prave himne.
Via Talas - "Sama"
"Sama" je čuveni hit grupe VIA Talas iz osamdesetih koji savršeno opisuje osjećaj usamljenosti u velikom gradu. Pjesmu je otpevala Mira Mijatović, buntovna kćerka tadašnjeg predsjednika države, koja je umjesto luksuza izabrala rokenrol i doživjela tragičnu sudbinu.
Idoli - "Maljčiki"
Iako ima nevjerovatno zarazan ritam, zapravo predstavlja hrabru parodiju na sovjetski sistem i komunističku propagandu. Iako na prvu zvuči kao vesela radnička pjesma, ona je u to vrijeme bila oštar, ironičan bunt koji je ismijavao tadašnji režim i postao prava generacijska himna.
Videosex - "Detektivska priča"
"Detektivska priča" grupe Videosex je veliki hit iz osamdesetih, prepoznatljiv po zaraznom ritmu i zavodljivom glasu Anje Rupel. Iako zvuči kao naivna i zabavna pjesma, njen tekst zapravo govori o voajerizmu, što je u to vrijeme bio pravi šok za Jugoslaviju.
Šarlo Akrobata - "Niko kao ja"
Sa hitom "Niko kao ja", beogradski bend Šarlo Akrobata donio je na scenu nevjerovatno brz i sirov zvuk. Njen drzak tekst i ludačka energija odmah su kupili klince koji su tada tražili nešto potpuno drugačije.
U škripcu - "Siđi do reke"
Romantična strana Novog talasa najbolje se čuje u hitu "Siđi do reke" beogradskog benda U škripcu. Njen blag i pomalo melanholičan zvuk brzo ju je pretvorio u jednu od najvoljenijih urbanih balada tog vremena.
(Mondo.rs)