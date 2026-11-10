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Top 5 hitova Novog talasa koje su šokirale cijelu Jugoslaviju: Provokativni tekstovi koji su pomjerili granice

Top 5 hitova Novog talasa koje su šokirale cijelu Jugoslaviju: Provokativni tekstovi koji su pomjerili granice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Podsjetite se na hitove Novog talasa koji su pomjerili granice muzike i postali simboli otpora.

Hitovi Novog talasa koji su šokirali Jugoslaviju Izvor: Youtube printscreen/Zvuci osamdesetih

Iako je trajao relativno kratko, jugoslovenski Novi talas ostavio je neizbrisiv trag. Bili su drugačiji, direktni i svirali su muziku koja je pomjerila sve granice. Ovo je podsjetnik na nekoliko pjesama koje su postale prave himne.

Via Talas - "Sama"

SAMA - VIA TALAS (1983)
Izvor: youtube

"Sama" je čuveni hit grupe VIA Talas iz osamdesetih koji savršeno opisuje osjećaj usamljenosti u velikom gradu. Pjesmu je otpevala Mira Mijatović, buntovna kćerka tadašnjeg predsjednika države, koja je umjesto luksuza izabrala rokenrol i doživjela tragičnu sudbinu.

Idoli - "Maljčiki" 

Idoli - Maljčiki (Official video)
Izvor: youtube

Iako ima nevjerovatno zarazan ritam, zapravo predstavlja hrabru parodiju na sovjetski sistem i komunističku propagandu. Iako na prvu zvuči kao vesela radnička pjesma, ona je u to vrijeme bila oštar, ironičan bunt koji je ismijavao tadašnji režim i postao prava generacijska himna.

Videosex - "Detektivska priča"

Videosex - Detektivska Prica
Izvor: youtube

"Detektivska priča" grupe Videosex je veliki hit iz osamdesetih, prepoznatljiv po zaraznom ritmu i zavodljivom glasu Anje Rupel. Iako zvuči kao naivna i zabavna pjesma, njen tekst zapravo govori o voajerizmu, što je u to vrijeme bio pravi šok za Jugoslaviju.

Šarlo Akrobata - "Niko kao ja"

Šarlo akrobata - Niko kao ja (Official video)
Izvor: youtube

Sa hitom "Niko kao ja", beogradski bend Šarlo Akrobata donio je na scenu nevjerovatno brz i sirov zvuk. Njen drzak tekst i ludačka energija odmah su kupili klince koji su tada tražili nešto potpuno drugačije.

U škripcu - "Siđi do reke" 

U Skripcu - Sidji do reke - ( Audio )
Izvor: youtube

Romantična strana Novog talasa najbolje se čuje u hitu "Siđi do reke" beogradskog benda U škripcu. Njen blag i pomalo melanholičan zvuk brzo ju je pretvorio u jednu od najvoljenijih urbanih balada tog vremena.

(Mondo.rs)

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Tagovi

rokenrol Jugoslavija muzika

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