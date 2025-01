Tužna sudbina "princeze s Dedinja": Ćerka Cvijetina Mijatovića umrla prije tridesete

Mira Mijatović bila je čuvena pjevačica poznate beogradske rok grupe, ćerka predsjednika, ali život je nije mazio, umrla je na pragu 30. godine.

Izvor: YouTube/Printscreen/EX YU ARHIV

Mirjana Mira Mijatović, ćerka jednog od najuticajnijih ljudi bivše Jugoslavije, preminula je u teškim okolnostima, iako je poticala iz moćne porodice.

Bliska prijateljica pokojne glumice Sonje Savić, poznate po problemima sa zavisnošću, i sama se borila sa porocima, što je na kraju imalo tragičan ishod.

Ćerka predsjednika Jugoslavije

Mira Mijatović bila je ćerka Cvijetina Mijatovića, narodnog heroja i predsjednika SFRJ nakon Tita. Odrasla je u elitnom društvu, zajedno sa mlađom sestrom Majom, a njihova majka, glumica Sibina Mijatović, tragično je nastradala u saobraćajnoj nesreći 1970. godine.

Izvor: YouTube/Printscreen/EX YU ARHIV

Dvijе godine kasnije, Cvijetin se oženio legendarnom glumicom Mirom Stupicom, a Mirjanin život ostao je obavijen velom tajne zbog političkog položaja njenog oca.

Život u luksuzu i tužan kraj

Kao ćerke visokog državnog funkcionera, Mira i Maja odrastale su u luksuzu, živeći u vili na Dedinju uz policijsku pratnju. Zbog toga su ih nazivali „princezama sa Dedinja“.

Međutim, iza fasade glamura, njen život bio je ispunjen borbom sa demonima.

Da zla kob ove porodice bude još veća, njena sestra Maja umrla je iste godine u razmaku od svega nekoliko mjeseci.

Dvije godine nakon smrti svojih ćerki, preminuo je i Cvijetin Mijatović, ostavivši svoju suprugu Miru Stupicu samu. U beogradskim muzičkim krugovima dugo se pričalo da su mnogi detalji Mirinog života prikrivani od javnosti, prećutkivani, a njenih fotografija na internetu gotovo da i nema.

Djevojka sa izuzetnim osmehom

O Mirinom životu u zlatnim danima govorio je i rok kritičar Petar Peca Popović, opisujući je kao osobu čiji je put bio daleko od onog koji joj je bio predodređen.

- Miru pamtim kao djevojku sa izuzetnim osmijehom i mnogo energije. Po obliku glave i po frizuri me je podsjećala na Avu Gardner. Znam je iz zdrave faze. Kad je pala na droge, izbjegavala je da dolazi. Čuli smo se telefonom. Nije smjela da me gleda u oči. Maja je bila nepredvidljiva djevojka. Mira je bila mirnija. Možda je to njihovo ponašanje bilo programsko, da bi se revanširale ocu. Ne mogu to da tvrdim. Djeca 80-ih su programski bila navučena na drogu - objasnio je on jednom prilikom.

(MONDO)