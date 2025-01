"To zapravo ni ne postoji": Veliko otkriće o božićnom filmu - sve nerealno u priči koju obožavamo već 18 godina

Nakon nedavnog intervjua Judea Lawa u kojem je otkrio kako kuća iz filma "Ljubav i praznici" ne postoji, donosimo vam šta je još nerealistično u omiljenom božićnom filmu.

Film "Ljubav i praznici" ("The Holiday") već 18 godina je među omiljenim božićnim filmovima.

Priču o uvijek nesrećno zaljubljenoj Amandi (Kameron Dijaz) koja se odluči na božićnu zamjenu kuća u ruralnom Ujedinjenom Kraljevstvu, pa se zamjeni s novinarkom Iris (Kejt Vinslet), mnogi smatraju jednim od dražih božićnih romantičnih klasika. Ipak, mnogima je san o kući na selu, po uzoru na Irisinu, uništen nakon što je Džud Lo nedavno izjavio kako ta kuća uopšte ne postoji.

Shodno tome, Daily Mail je napravio listu svega što je nerealistično u vezi s filmom.

Iris je bila novinarka, a živjela je u luksuznoj kući na selu

Iako je kuća, koja je poslužila kao inspiracija rediteljima i scenografima, prodata za 675 hiljada funti, sigurno je da ona sa novinarskom platom nije mogla priuštiti kuću na selu, a da ne spominjemo koliko je udaljena od Londona.

Scena u kojoj Amanda trči po snegu

Na kraju filma, Amanda sa koferima zaustavlja automobile da je odvezu do aerodroma za let za Los Anđeles i iako scena traje samo dva minuta, Kameron Diaz je priznala da je to snimala nedelju dana.

Irisina kuća iz bajke zapravo ne postoji

Džud Lo nedavno je priznao da ta kuća nije stvarna.

„Ta kuća ne postoji. Režiserka, koja je pravi perfekcionista, obišla je celu tu oblast, ali nije našla kućicu kakvu je zamišljala, pa je jednostavno unajmila polje, nacrtala kuću i dala nekom da je izgradi. I evo šta je smešno, ako pogledate“, rekao je Lo. „Snimali smo zimi, a svaki put kad bih ušao na vrata, snimanje bi bilo prekinuto, jer smo unutrašnjost snimali u Los Anđelesu tri meseca kasnije.“

Organizovanje zamjene kuća za 24 časa

Ovo je verovatno najnerealniji deo filma, pogotovo kad se zna da su Amanda i Iris obe stalno zauzete. I, da ne spominjemo, obe su odlučile da odu na potpuno nepoznato mesto, a da ga nisu prethodno istražile.

Lažni snijeg

U ruralnoj Engleskoj gotovo nikad ne pada sneg, već je tu uvijek kiša i oblačno vrijeme.

