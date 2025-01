Novi "Nosferatu" u kom igra Depova kćerka inspirisan "Leptiricom": Reditelj progovorio o srpskom hororu i potvrdio sve

Film već sada ređa sjajne kritike, a sam reditelj je potvrdio vezu "Nosferatua" i najstrašnijeg srpskog filma.

Banjalučki bioskop će 2. januara 2025. godine premijerno prikazati dugo očekivani film"Nosferatu" u režiji Roberta Egersa. Egers, koji je već stekao reputaciju jedinstvenog filmskog autora zahvaljujući ostvarenjima poput "The Witch", "The Lighthouse" i "The Northman", ovom reimaginacijom čuvene horor priče dodatno potvrđuje svoj status jednog od najtalentovanijih savremenih reditelja.