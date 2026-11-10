Zdravko Čolić nakon 9 godina objavio novi album: "Ne moraju biti hitovi, važno je da ostanu za dalje vrijeme"

Zdravko Čolić objavio je novi album "Maštam i praštam" nakon devet godina, sa 12 pjesama i saradnjom sa poznatim muzičarima.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Zdravko Čolić nakon devet godina objavio novi studijski album "Maštam i praštam". Na šesnaestom studijskom albumu najveće muzičke zvijezde regiona je 12 pjesama, među kojima su i dvije koje Zdravko potpisuje kao autor.

Devet godina nakon albuma Ono malo sreće (PGP RTS i Kroacija Rekords, 2017.), Zdravko Čolić je objavio novi studijski album Maštam i praštam. Uz šest novih kompozicija, na izdanju su ovekovječene i pjesme koje je publika već upoznala kao samostalne singlove: "Sto dukata", "Biraj ti","Zašto ona", "Tamo", "Proljeće za ljubavnike" i "Ne daj da ostarim sam".

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Za pjesme "Teče Una" i "Kako plače ovaj lav" – Čolić je napisao muziku i stihove. Posljednja pjesma na albumu, sedmominutna Vrijeme ljubavi i nade – djelo je Zlatana Fazlića Fazle, čiji aranžman potpisuje Nikša Bratoš.

"Sve pjesme sa albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko dalje vrijeme i to će biti dovoljno", povjerio je Zdravko Čolić.

Na albumu Maštam i praštam Zdravka Čolića su, između ostalih, sarađivali : Dino Merlin, Vjekoslava i Tonči Huljić, Neno Belan, Miroslav Rus, Antonija Šola, Maya Sar, Saša Matić, Hrvoje Domazet, Miloš Smiljanić Žuća i Nikša Sviličić. Produkciju potpisuju Nikša Bratoš, Mahir Sarihodžić, Baby Dooks, Marko Luis i Tonči Huljić.

Novi studijski album Zdravka Čolića Maštam i praštam od danas je, osim na digitalnim servisima, dostupan i u "fizičkom izdanju" – i kao CD (sa knjižicom od 16 stranica) i kao LP ploča (ljubičasti vinil,180 gr) na svim prodajnim mjestima PGP RTS-a, a može se poručiti i onlajn.

(RTS / MONDO)