Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umjetnine, sve pršti od luksuza

Na slici koju je objavila Čolina ćerka Lara su pjevač i njegove nasljednice, svi nasmijani i zagrljeni za svečano postavljenim stolom.

Izvor: Instagram printscreen / laraacollic

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu, Zdravko Čolić, poznat je po tome što privatni život i porodicu rijetko izlaže javnosti, zbog čega je nova porodična fotografija koju je objavila njegova ćerka Lara na društvenim mrežama privukla veliku pažnju.

Na fotografiji se vidi legendarni pjevač u društvu svojih ćerki Lare i Une, koje su ga zagrlile dok poziraju za svečano postavljenim stolom u vili na Dedinju. Sve troje su nasmijani i prizor odiše bliskošću.

Ćerke su za ovu priliku odabrale elegantne i svedene odjevne kombinacije, dok je Zdravko pozirao u svom prepoznatljivom stilu – sa sakoom.

Sve odiše luksuzom

Osim porodičnog trenutka, veliku pažnju privukao je i sam enterijer doma u kom je fotografija nastala. Prostor odiše elegancijom i luksuzom, sa visokim plafonima, velikim staklenim vratima i ukrašenim zidovima.

U pozadini se nalazi dnevni boravak sa klasičnim kaminom iznad kog je postavljeno veliko ogledalo sa raskošnim okvirom, dok prostor krasi i masivni luster. Zidove upotpunjuju umjetničke slike u upečatljivim ramovima, a elegantne trpezarijske stolice i crveni kauč u drugom planu unose dozu vintage šarma. Spoj pažljivo odabranog namještaja i klasičnih detalja ostavlja utisak otmenog, ali toplog porodičnog doma.

Čola ovako govorio o ćerkama

Iako o svojim ćerkama ne govori često, jednom prilikom Čola je rekao da su obje ćerke razmažene, ali da ih razumije, a svojevremeno je priznao i da mu se ne dopada što se starija ćerka pogotovo često slika za mreže.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj djeci govorim stalno, znaš... Ja imam dvije ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

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Vidi opis Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umjetnine, sve pršti od luksuza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: instagram/unacolic/printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: instagram/unacolic/printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/unacolic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen /laraacollic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen /laraacollic Br. slika: 7 7 / 7

(Blic / MONDO)