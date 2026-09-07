Top 3 Čoline pjesme za koje niste znali da su obrade: Ove bezvremenske hitove je zapravo prepjevao

Ove tri pjesme je legendarni Čola prepjevao.
Iako decenijama važi za najveću pop zvijezdu na ovim prostorima, čiji su hitovi obilježili generacije, malo ko zna da su neke od najpoznatijih pjesama Zdravka Čolića zapravo obrade.
"Krasiva"
Direktan prepjev velikog ruskog pop hita "Красиво" (Krasivo), koji u originalu izvodi Valerij Meladze, a napisao ga je njegov brat Konstantin.
"Jako, jako slabo srce zavodiš"
Melodija za ovaj hit iz 1997. godine preuzeta je iz pjesme "Rakkas", koja je 1995. godine komponovana za veliku tursku zvijezdu Sezen Aksu, a potom prearanžirana za Čolu.
"Čaje šukarije"
Možda i najpoznatija Čolina obrada. Ovu legendarnu romsku pjesmu u originalu je napisala i otpjevala Esma Redžepova, a Čolić je 1990. godine napravio modernu pop-rok verziju sa djevojčicom Ivanom Legin i čuvenom rečenicom: "Ja se zovem Ivana, a tata me zove zlato..."
(Mondo.rs)