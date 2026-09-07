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Top 3 Čoline pjesme za koje niste znali da su obrade: Ove bezvremenske hitove je zapravo prepjevao

Top 3 Čoline pjesme za koje niste znali da su obrade: Ove bezvremenske hitove je zapravo prepjevao

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ove tri pjesme je legendarni Čola prepjevao.

Top 3 Čoline pesme za koje niste znali da su obrade Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako decenijama važi za najveću pop zvijezdu na ovim prostorima, čiji su hitovi obilježili generacije, malo ko zna da su neke od najpoznatijih pjesama Zdravka Čolića zapravo obrade.

"Krasiva"

Krasiva
Izvor: YouTube

Direktan prepjev velikog ruskog pop hita "Красиво" (Krasivo), koji u originalu izvodi Valerij Meladze, a napisao ga je njegov brat Konstantin.

Красиво
Izvor: YouTube

"Jako, jako slabo srce zavodiš"

Zdravko Colic - Jako, jako slabo srce zavodis - (LIVE) - (Beograd) - (Marakana 2001)
Izvor: YouTube

Melodija za ovaj hit iz 1997. godine preuzeta je iz pjesme "Rakkas", koja je 1995. godine komponovana za veliku tursku zvijezdu Sezen Aksu, a potom prearanžirana za Čolu.

Rachid Taha - Ya Rayah
Izvor: YouTube

"Čaje šukarije"

Esma Redzepova - Caje sukarije
Izvor: YouTube

Možda i najpoznatija Čolina obrada. Ovu legendarnu romsku pjesmu u originalu je napisala i otpjevala Esma Redžepova, a Čolić je 1990. godine napravio modernu pop-rok verziju sa djevojčicom Ivanom Legin i čuvenom rečenicom: "Ja se zovem Ivana, a tata me zove zlato..."

Zdravko Čolić Čaje Šukarije
Izvor: YouTube

(Mondo.rs)

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Zdravko Čolić

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