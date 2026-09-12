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Pitanje o Zdravku Čoliću u "Poteri" - Memedović se obratio pjevaču: "Ako gledaš - izvini"

Pitanje o Zdravku Čoliću u "Poteri" - Memedović se obratio pjevaču: "Ako gledaš - izvini"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Nakon pitanja koje je uslijedilo, voditelj kviza "Superpotera" Jovan Memedović se obratio Zdravku Čoliću.

Jovan Memedović se javno izvinio Zdravku Čoliću Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES/Instagram printscreen

U subotu, na Prvom programu RTS-a, od 21 čas, očekuje nas novo izdanje kviza "Superpotera", a takmičarka Anja dobila je pitanje o Zdravku Čoliću

"Koje godine je rođen Zdravko Čolić? Ih, baš treba da mu otkrijemo godine, nema smisla", pročitao je pitanje. 

"Nezgodno", dodala je takmičarka. 

 "1941, 1951. ili 1961?", glasili su ponuđeni odgovori. 

"Pa, ako ja dobro ovo poznajem, trebalo bi da je stariji nešto od mojih roditelja, dakle moj odgovor bi bio pod A... hilj... moja majka... Čekajte, ja sam omašila ce- celu jednu deceniju. Pod B je moj odgovor, pedeset prve godine", govorila je Anja. 

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Odgovor je bio tačan, a potom je uslijedio aplauz u studiju. Reagovao je i voditelj Jovan Memedović, koji se u šali obratio Zdravku Čoliću.

"Dobro je. Izvini, Zdravko, ako gledaš ovo, izvini molim te", rekao je Jovan. 

"Nadam se da Zdravko Čolić neće gledati, šta da kažem", zaključila je takmičarka. 

Bonus video:

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00:15
JOVAN MEMEDOVIĆ SE SNIMAO U AUTOMOBILU, A SVI SU PRIMETILI JEDAN DETALJ! Voditelj napravio prekršaj u saobraćaju, a evo i koji!
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

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Tagovi

Jovan Memedović Zdravko Čolić Potera kviz

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