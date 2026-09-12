Pitanje o Zdravku Čoliću u "Poteri" - Memedović se obratio pjevaču: "Ako gledaš - izvini"

Nakon pitanja koje je uslijedilo, voditelj kviza "Superpotera" Jovan Memedović se obratio Zdravku Čoliću.

Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES/Instagram printscreen

U subotu, na Prvom programu RTS-a, od 21 čas, očekuje nas novo izdanje kviza "Superpotera", a takmičarka Anja dobila je pitanje o Zdravku Čoliću.

"Koje godine je rođen Zdravko Čolić? Ih, baš treba da mu otkrijemo godine, nema smisla", pročitao je pitanje.

"Nezgodno", dodala je takmičarka.

"1941, 1951. ili 1961?", glasili su ponuđeni odgovori.

"Pa, ako ja dobro ovo poznajem, trebalo bi da je stariji nešto od mojih roditelja, dakle moj odgovor bi bio pod A... hilj... moja majka... Čekajte, ja sam omašila ce- celu jednu deceniju. Pod B je moj odgovor, pedeset prve godine", govorila je Anja.

Odgovor je bio tačan, a potom je uslijedio aplauz u studiju. Reagovao je i voditelj Jovan Memedović, koji se u šali obratio Zdravku Čoliću.

"Dobro je. Izvini, Zdravko, ako gledaš ovo, izvini molim te", rekao je Jovan.

"Nadam se da Zdravko Čolić neće gledati, šta da kažem", zaključila je takmičarka.

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