Tužno sjećanje na omiljenog Tragača: Večerašnja Potera posvećena Miloradu Milinkoviću (Video)

Ekipa kviza Potera iskoristila je večerašnju epizodu, kako bi iskazala poštovanje prema preminulom Tragaču Miloradu Milinkoviću i njegovom radu.

Kako svaka epizoda počinje najavom Tragača, ovog puta, voditelj Jovan Memedović najavio ih je koristeći nazive legendarnih filmskih ostvarenja koja predstavljaju Milinkovićevu zaostavštinu.

Predstavljajući Tragače, Memedović se osvrnuo na djela koja je režirao Milinković, pa su se tu našli "Patuljci sa naslovnih strana“, "Potera za sre(ć)kom“, "Što se bore misli moje“, kao i "Mrtav ‘ladan“.

Ovo su samo neki od najpoznatijih naslova među mnogobrojnim filmskim ostvarenjima koje potpisuje Milorad Milinković i koji su zauvijek promenili našu filmsku istoriju.