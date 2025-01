Održana komemoracija Miloradu Milinkoviću: Posljednje zbogom tragaču iz “Potere”

Komemoracija u čast Milorada Milinkovića održala se danas, a mnogi prijatelji i kolege došli su da se oproste od čuvenog reditelja

Komemoracija reditelju, scenaristi i tragaču popularne "Potere", Miloradu Milinkoviću, održala se danas u svečanoj sali MTS Dvorane u Beogradu.Slavni reditelj i scenarista preminuo je na Božić u porti crkve u Jabukovcu u 60. godini od posljedica jakog srčanog udara.

Nakon što je objavljen kraj komemoracije govor je održala i njegova kćerka Divna:

"I dalje ne vjerujem šta se dogodilo. U Slagalici su uvijek znao broj. Bio si mnogo pametan. Više neće biti rečenice - "E idem kod tate" ili "e tata gdje si, jedva čekam da te vidim. Nedostaješ mi". Kako ću ja bez tebe? Nećeš me više nikad zagrliti, poljubiti ili pjevati pjesmu. Rekla bih da više uživam, ali ne mogu. Radiću isto što i ti. Slušaću rok, neću jesti bijeli luk, ići ću u srednju matematičku školu i režiraću. Paliću ti svijeću skoro svaki dan poslije škole. Moliću se više za nas i naše zdravlje.

Ti ne znaš šta si sve ostavio za sobom. Ostavio si pamet, ljubav i vjeru u Boga i sve nas. Ovo ću ti staviti na grob, a ti čitaj. Ipak ću jesti bijeli luk, mama kaže da je zdrav. Voljela bih da te zagrlim. Sjećaš li se šuta u g****u, svaki put je bilo zabavnije. Ovo ću da ti pročitam na sahrani. Ne znaš koliko je teško reći "volim te, tata". Sjećaš li se kada si jeo i slušao vijesti, kada si pravio ćevape, kod bake pire koji si samo ti umio da napraviš. Čak i mama misli da ti praviš najbolji pire.

Bićeš mojih 7 minuta. To zna kad čovjek umre. 7 minuta ponavljaj najljepše stvari u svom životu. Radiću isto što i ti. Rješavaću ukrštenicu iako ne znam šta znače te riječi, gledaću u telefon i kada me neko pozove reći ću isto kao i ti "šta hoćeš, evo za 5 minuta", iako je prošlo 10. Pusti me na miru," kazala je Divna.

Salom je odzvanjala Milinkovićeva pjesma "Put" koja je bila hit osamdesetih dok je bio član benda "Morbidi i mnoći", a nakon održanih govora na platnu su se smjenjivali inserti iz kviza "Potera" i filmova koje je režirao Milorad Milinković.

Pred svima se obratio glumac Miloš Timotijević.

"Ja njega nikad nisam mogao da zovem debeli, uvijek sam ga zvao Milorade. Nije bio čak ni Milorad, već je bio Veliki. Veliki čovjek, prijatelj i reditelj. Veliki u svemu što je radio."

Dirljive riječi uputio je i muzičar Nele Karajlić:

"Debeli svašta sam mogao od tebe očekivati osim da ću ti se ovako obraćati ti gore a ja ovdje. Naše police krase iste knjige, naši bioskopi prikazuju iste filmove. Ti i ja smo znali koliko je tačna izreka da se ljudi bez humora nemaju čega plašiti.

Naša se utopija raspršila u udaru buke i bijesa. Estetika i etika je prestala da postoji. Kad god smo radili zajedno osjećao sam onu vrstu sigurnosti kao putnici na boignu 747. Svaki probelm si rješavao svojom logikom da sam se pitao zašto sam se toga plašio. Kad su nam producenti rekli da nećemo moći da koristimo montažu ti si rekao onda sve snimamo u jednom kadru. Nikad se nisam smijao kao na snimanju Složne braće i rekao kako bih volio da se i gledaoci smiju kao mi, a ti si me pogledao pankerskim pogledom i rekao ko ih j**e.

Otišao si sa svetog mjesta iz crkve, na Božić. Istog dana kao Tesla. Sve maske su pale, božji si čovjek. Imaš protekciju gore i reci neku lijepu riječ za nas," rekao je.

Podsjetimo, Milinkoviću je pozlilo u porti crkve gdje je bio na liturgiji, a kada je stigla hitna pomoć, nije mogla da mu pomogne – reanimacija nije uspjela.

Biografija Milorada Milinkovića

Milinković je rođen u Beogradu 1965. godine.

On je takođe, bio i pjevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator.

Miloradova najpoznatija ostvarenja su Mrtav ’ladan, Potera za sreć(k)om i Čitulja za Eskobara.

Režirao je prvi srpski film snimljen u 3D tehnologiji — Peti leptir. Milinković je takođe bivši pjevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator. Bio je vokal i gitarista rok grupe Morbidi i Mnoći i kasnije član bendova Big seks i Zmajevi.

Rođen je u Beogradu. U rodnom gradu je završio Matematičku gimnaziju 1983. Upisao je Akademiji umjetnosti u Novom Sadu gdje je diplomirao 1991, odsjek režija.

Milinković je takođe postao poznat kao tragač u kvizu “Potera”. Napisao je dvije knjige: Fantom tramvaj, ili, Čudnovati doživljaji mog prijatelja Sime i njegova zaostavština u pet knjiga i Mrtav ’ladan i bez noge, ili, I poslije Tita Tito.

