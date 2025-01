Milorada Milinkovića pitali šta je ubilo srpski fudbal: Kad se novac i pohlepa umiješaju, možeš samo da se pomoliš!

Evo šta kaže Milorad Milinković šta je uništilo fudbal u Srbiji, ali i na cijelom svijetu.

Napustio nas je legendarni reditelj i voljeni tragač iz "Potere" Milorad Milinković. On je preminuo u jednoj crkvi tokom Božićne liturgije kada je doživio srčani udar, a imao je 60 godina. Publika će ga osim po filmskim i pozorišnim ostvarenjima pamtiti i po ljubavi prema stripovima, ali i prema fudbalu!

Bio je komentator na televiziji "Eurosport" zajedno sa svojim kumom, a fudbal je zavoleo odmalena. Iako u FK Dorćolu, na terenu kod Kule Nebojše nije odlučio da se ozbiljno bavi sportom, često je igrao fudbal u samom centru Beograda i sjećao se tih situacija gostujući u emisiji "Na skriveno te vodim mesto".

"Kad igramo fudbal često nam je slijetala lopta u dvorište Saborne crkve. Takođe je često zavisilo od toga ako je slobodan udarac na onaj gol tamo, svaki drugi-treći lopta je u dvorištu Saborne crkve. Svako izbacivanje i degažiranje lopta ide u francusku ambasadu. Moja sjećanja su jako dobra u vezi sa Francuzima, jako su nam uvijek izlazili u susret, vraćali nam loptu Piuštali su nas na francusku teritoriju tako da sam ja kao klinac bar 100 puta bio u Francuskoj", rekao je uz osmijeh Milinković.

Snimio je u "Munjama" nekoliko scena u kojima se referiše na fudbal, a i u "Složnoj braći" se poslužio fudbalskim motivima, kada je snimao nastavak te kultne serije.

"Evo sad ćemo da snimamo jednu scenu gdje su se neki naši junaci kladili na ishod fudbalske utakmice koja bi trebalo da je namještena, ali naravno kao i svaki put na Balkanu se uvijek nešto pokvari i propadne nam. Sve ima veze sa fudbalom", rekao je u emisiji "Da sam ja neko".

CITIRAO BOŠKOVA I ZNAO ŠTA JE PROBLEM SA FUDBALOM!

Na pitanje "da li je život fudbal, a fudbal život", krenuo je da citira onu čuvenu misao Vujadina Boškova, pa je stao...

"Pa ne znam... Ima ona jedna izreka Vujadina Boškova o muškarcima i fudbalu, nećemo to da ne bude da kršimo rodnu ravnopravnost. Nećemo to! Što se mene tiče, ja volim da gledam fudbal malo sam ga komentarisao. Igrao sam ga do skoro rekreativno. Igrao sam u školskom dvorištu, pa onda u balonima. I dalje se igra fudbal po favelama u Brazilu, klinci i dalje pikaju loptu", rekao je on.

A kada su ga pitali šta je uništilo moderni fudbal, dvije riječi su bile dovoljne da objasni.

"Kad se umiješa liberalni kapitalizam, da ne ulazim u ove oštrije rečenice povodom toga. Nema tu šta, protiv bazične pohlepe ne možeš da se boriš. Jedino da se neko moli, ne vidim drugi način da se boriš sa bazičnom pohlepom. Čim uđe u radar, čim ta igra postane dovoljno velika u smislu da dovoljno veliki broj ljudi to gleda, čim to postane primamljivo za pohlepne ljude, to je gotovo. Mislim nije gotovo, super je gledati velike klubove, recimo Liverpul. Ali jeste, novac je upropastio", jasan je bio.

Što se Srbije tiče vjerovao je da još ima duha na fudbalskom terenu, ali je istakao da je problem što je Srbija previše mala da bi se trkala sa velikima.

"Mi smo siromašna i mala zemlja i fudbal nam se urušio jer nema novca. Pravimo mi i dalje velike igrače doduše. Nema to veze sa situacijom u društvu, nego sa mentalitetom naroda. Ali kod nas je problem što smo mi mali, generalno. Ima veze sa mentalitetom, generalno je ljudska osobina da se spremiš za jakog protivnika, a da se opustiš sa slabijim. To nas čini možda i srećnijima nego Nijemce. Ta neka vrsta opuštenosti je ono zbog čega ja živim ovdje", završio je on.