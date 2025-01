6 stvari koje mama ne treba da radi pred djecom: Ovakvim ponašanjem im nesvjesno daje loš primjer

Evo kojih 6 stvari mame ne bi trebalo da rade pred svojom djecom, kako im ne bi pružale loš primjer.

I otac, naravno, ima veoma važnu ulogu u životu svoje djece, ali kada su u pitanju oni baš najmlađi, čini se da je majka za njih do određenog perioda najvažnija osoba na svijetu. Mama hrani, štiti, brine o njima, mazi, voli, a sve to bebama daje osjećaj sigurnosti i voljenosti, te ona postaje glavni autoritet.

Djeca vrlo lako usvajaju ponašanje svoje majke jer je ona za njih uzor, zato mame treba da obrate posebnu pažnju – psiholog Ana Garš je otkrila nekoliko stvari koje ne bi trebalo da rade pred svojim nasljednicima.

1. Komentariše druge

Mnoge mame vole da komentarišu o svojim prijateljima, mužu, svekrvi, nekom drugom članu porodice. Međutim, potcjenjuju činjenicu da djeca pamte sve detalje, tako da vrlo lako mogu da izbrbljaju sve to što mame komentarišu o drugima. Osim toga, i oni će usvojiti takvo ponašanje, pa će prvom prilikom kada nađu grupu drugara komentarisati o drugima.

2. Krši pravila

Ukoliko učite dete određenim pravilima ponašanja, onda ne bi trebalo da ta ista pravila kršite pred njim. Čak i ako to radite nehotice, dijete će to zapamtiti i usvojiće stav da pravila postoje da bi se kršila, a to znači i da neće baš mnogo željeti da se povinuje vašim pravilima, prenosi riječi psihologa theday.ru. Na primjer, ako učite mališane da se ulica prelazi isključivo na pješačkom prelazu, onda nemojte da ponekad, kada je sa vama, odlučite da ipak pređete negdje van pješačkog prelaza.

3. Negativna je

Dijete neprestano uči o svijetu oko sebe, zato često zapitkuje razne stvari. S obzirom na to da ima blisku vezu sa majkom, mališan vrlo dobro osjeća njeno raspoloženje. Ako mama ignoriše dijete ili ima neki negativan stav, ono to čita kao okrutnost i nepravdu na svijetu, a zatim to projektuje na sve oko sebe i dolazi u neku vrstu apatije.

4. Vara i laže

Neka prevara može da prođe jednom ili dvaput, ali kada dijete jednom uhvati majku u laži, prosto joj više neće vjerovati, a možda će i ono početi da laže. Nakon toga je jako teško ponovo uspostaviti blizak odnos pun povjerenja, zato je mnogo bolje uvijek mališanima govoriti istinu, čak i kada ona nije najprijatnija. Ipak, to će im pomoći da nauče da se nose sa poteškoćama i da se suočavaju sa realnošću.

5. Viče

Djetetu je čudno ako mama i tata stalno razgovaraju nekom vikom, pa ako se to stalno ponavlja, i ono vrlo lako može da usvoji takav model ponašanja. U skladu sa tim, može često da ima tantrume i uopšte da se lošije ponaša.

6. Trpi poniženje

Jako je važno da mame ne trpe nikakve ružne riječi ili bilo kakva druga poniženja, niti da sebe stalno prekorijevaju. U suprotnom, dijete bi moglo da razvije kompleks žrtve kojeg je kasnije teško osloboditi se u životu.

Ukoliko majka ima takav problem, najbolje je da se obrati stručnjaku koji će joj pomoći da povrati samopouzdanje. Nakon toga će moći da nauči svojim primjerom i dijete da se bori protiv nepravde, da se bori za sebe.

