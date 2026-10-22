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Čola na Instagramu prati samo 3 profila, a njega cijela estrada: Od 177.000 ljudi, on lupio "follow" samo njima

Čola na Instagramu prati samo 3 profila, a njega cijela estrada: Od 177.000 ljudi, on lupio "follow" samo njima

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Ukoliko pogledate Instagram profil pjevača, primjetićete da je uzvratio praćenje samo "odabranima".

Čola na Instagramu prati samo 3 profila, a njega cijela estrada Izvor: MONDO/Matija Popović/instagram/Source: MONDO/Matija Popović

Zdravko Čolić jedan je od najpopularnijih pjevača, a samo na društvenoj mreži Instagram prati ga preko 177 hiljada ljudi. Ova brojka veća je iz dana u dan, što ne čudi ako se uzme u obzir da, iako gazi osmu deceniju, čuveni pjevač ne prestaje sa radom, te redovno puni arene i hale.

Među njegovim obožavateljima nalaze se i brojni pripadnici estrade, ali dok mnoge njegove kolege pažljivo vode računa o tome koga prate, kome uzvraćaju praćenje i čije objave podržavaju, Čolić je odlučio da se ne opterećuje takvim stvarima.

Kako je rekao izvor za Kurir, razlog zbog kojeg ne želi da prati kolege jeste taj što ne bi volio da se neko od njih osjeti zapostavljeno ili uvrijeđeno.

Na estradi, gdje se često obraća pažnja na svaki potez, pa čak i na to ko je kome uzvratio praćenje, ovakva odluka može da bude jednostavan način da se izbjegnu nepotrebne neprijatnosti.

Izvor: Instagram/zdravko.colic/screenshot

Čolin spisak sveden je na minimum, te na svom Instagram profilu prati svega tri stranice od kojih je jedna profil produkcijske kuće, druga je popularno alkoholno piće, a treći je vila na Zlatiboru.

(Mondo)

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Zdravko Čolić

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