Hrani golubove i drži privatne časove: Otkriveno šta Doris Dragović radi van scene i kamera

Dok je publika navikla da Doris Dragović viđa u glamuroznim izdanjima, kod kuće ne nosi šminku ni cipele sa visokim potpeticama, već bira trenerku i patike.

Izvor: YouTube/ Doris Dragović - Službeni kanal/printscreen

Hrvatska pjevačica Doris Dragović nedavno je otkrila da kada nema nastupe radi sa mladima kojima pomaže u karijeri, drži časove, a kako kaže, dva puta dnevno hrani galeba, golubove i mačku.

Dok je publika navikla da je viđa u glamuroznim izdanjima, kod kuće ne nosi šminku ni cipele sa visokim potpeticama, već bira trenerku i patike.

"Imam mlade ljude kojima je možda potrebna moja pomoć u profesionalnom smislu, pa imam i učenike. Stalno imamo neke časove, dogovore i razgovore. Dva puta dnevno hranim galeba, golubove i mačku, tako da je uvijek dinamično", rekla je za emisiju "IN magazin".

Tom prilikom govorila je i o tome što se ljudi pronalaze u njenim pjesmama. Prisjеtila se grafita na kojem je pisalo:

"Ponekad mi se čini da me jedino Doris Dragović razumije".

U daljem razgovoru otkrila, istu poruku pjevačica je jednom vidjela i na majici mladića koji je bio na njenom koncertu.

"Jednom sam to vidjela i na majici mladića u publici i toliko sam počela da se smijem da sam stala usred pjesme. Možda je to zbog pjesama koje pričaju priču. Za to je prije svega zaslužna Vjekoslava Huljić, ali i svi ostali autori. Čini mi se da tekstovi govore o svakodnevnim temama, pa se ljudima možda čini da ih bolje razumijem dok pjevam o detaljima iz njihovih života", rekla je pjevačica.

(Nova/MONDO)