Priznanje za izuzetan doprinos filmu: Tom Kruz dobija nagradu za životno djelo

Glumac Tom Kruz dobitnik je nagrade za životno djelo Američkog filmskog instituta, koja će mu biti dodijeljena u aprilu naredne godine, saopštili su danas organizatori.

Izvor: Youtube printscreen/Jimmy Kimmel Live

Nagrada je posvećena očuvanju i promociji filma.

"Kao glumac i producent, on donosi izvanrednu posvećenost svemu što radi. Ono čemu se posebno divim jer njegovo duboko vjerovanje u filmove i njihovu sposobnost zbližavanju ljudi", rekla je predsjedavajuća Odbora Američkog filmskog instituta Ketlin Kenedi.

Među prethodnim dobitnicima nagrade ovog instituta su Bet Dejvis, Džin Keli, Elizabet Tejlor i Tom Henks.

Kruz je tri puta nominovan za nagradu filmske Akademije i prošle godine je dobio počasnog "Oskara" za životno dijelo.

(Srna)