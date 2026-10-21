Vjenčali se Nikolija i Relja: Isplivali prvi kadrovi iz opštine (Video)

Nikolija Jovanović izgovorila je sudbonosno "da" Relji Popoviću

Izvor: Instagram/vogue.adria

Pjevačica Nikolija Jovanović je sa reperom Reljom Popovićem u skladnoj zajednici već 12 godina.

Svoju ljubav su godinama ljubomorno čuvali od očiju javnosti, a nedavne turbulencije, kada se Popovićevo ime provlačilo kroz rijaliti Elita, nisu javno komentarisali, niti su ih insinuacije potresle.

Koliko je jaka veza u kojoj su dobili dvije kćerke, pokazali su danas na društvenim mrežama, kada je osvanuo snimak s njihovog tajnog vjenčanja! Nikolija je nosila bijelu haljinu i sako, dok je ponosni mladoženja ispod sakoa nosio majicu.

Pogledajte:

Na snimku vidimo da se par vjenčao u opštini, nakon čega je upriličeno veliko slavlje s porodicom i prijateljima.

(Mondo.rs)