Znate li kako danas izgleda beba iz "Mamurluka": "Karlos" napunio 18 godina, a i dalje zarađuje od filma (Video)

Alan je nosio bebu Karlosa nakon momačke večeri u Las Vegasu, koja se pretvorila u potpuni haos koji je zasmijao milione gledalaca.

Izvor: movieclips

Tokom nezaboravne momačke večeri u Las Vegasu, trojica prijatelja upustila su se u ludu noć koju su, nakon burne žurke, potpuno zaboravili. Kada su se probudili, uslijedio je pravi šok - u hotelskoj sobi pronašli su bebu.

Alan, kojeg je u filmu "Mamurluk" igrao Zek Galifianakis je preuzeo na sebe i poveo u niz urnebesnih avantura. Mali Karlos ubrzo je postao jedan od najupečatljivijih detalja kultne komedije "Mamurluk".

Ono što je interesantno, sina lika koji je tumačila Heder Grejem, čije je pravo ime u filmu zapravo bilo Tajler, glumilo je čak osam različitih beba. Ipak, mališana čije je pravo ime Grant Holmkist smo ponovo imali prilike da gledamo i u trećem dijelu.

Sedamnaest godina kasnije, Grant, koji sada ima 18 godina, potpuno je odrastao mladić.

Evo kako on izgleda:

Izvor: Instagram/grant.holmquist

Grant redovno dijeli novosti sa svojim pratiocima na Instagramu, uključujući snimke na kojima svira duvačke instrumente, kao i fotografije sa Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), gde studira.

Njegova majka, Keri Holmkist, otkrila je da su Grant i sestra Ejvori, blizanci, prvi put došli na snimanje kako bi snimili scenu pored bazena u hotelu "Cezars Palas". U toj sceni Galifianakis, Bredli Kuper, Ed Helms i Džastin Barta pokušavaju da shvate šta su radili prethodne noći.

Keri je 2019. godine otkrila da njeni blizanci nikada nisu pogledali cijeli film.

Pogledajte scenu u kojoj momci pronalaze "Karlosa":

Mamurluk - scena s bebom Karlosom Izvor: MovieTopClips

U intervjuu za filmski portal TooFab rekla je: "Bila sam toliko zabrinuta za bezbjednost i ponašanje svoje bebe da nisam obraćala pažnju na ono što glumci rade i jednostavno sam vjerovala njihovim odlukama. Tek kada je snimljeni materijal već bio završen, radnica zadužena za zaštitu djece pitala me je da li mi odgovara sadržaj scene.

Pogledala sam svog supruga i oboje smo se složili da bi bilo lijepo da nas je neko pitao za mišljenje prije nego što je scena snimljena. Ali šta je urađeno – urađeno je!".

Izvor: Instagram/grant.holmquist

Takođe je priznala da su njena djeca gledala samo scene u kojima su se pojavljivala, ali ne i cijelu filmsku franšizu.

Grant danas voli naučnofantastične filmove, ali ima mnogo razloga da bude zahvalan filmu "Mamurluk", budući da i dalje dobija novac za svoje pojavljivanje u njemu.

"Grant i dalje dobija određeni iznos novca od trećeg dijela filma na svaka tri mjeseca, što je lijepo jer taj novac može da se odvaja za njegov fond za fakultet. Radio je svega dva dana, a postoji i složena formula na osnovu koje se obračunavaju naknadne isplate".

Film iz 2009. godine proglašen je za najsmješniji film svih vremena među britanskim ljubiteljima bioskopa, prema anketi koju je 2016. godine sprovela kompanija Empire Cinemas, prenosi The Sun.

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(MONDO)