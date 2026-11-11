Svi pričali da je film užasan, a oborio rekord na Netfliksu: Triler s Benom Aflekom neviđeni hit, gledalo ga 70 miliona

Triler sa Benom Aflekom "Animals" postavio rekord na Netfliksu, samo četiri filma ostvarila su isti rezultat

Izvor: Netflix

Triler "Animals“ sa Benom Aflekom u glavnoj ulozi ostvario je rijedak uspjeh na Netfliksu. Film je četiri uzastopne nedjelje bio najgledaniji naslov na globalnoj listi filmova na engleskom jeziku, čime je postao prvi film objavljen 2026. godine kojem je to pošlo za rukom. Riječ je o rezultatu koji je do sada ostvarilo samo nekoliko Netfliksovih naslova, piše "ScreenRant".

"Animals“ je na Netfliks stigao u oktobru, a već u prvoj nedjelji zauzeo je prvo mjesto sa 23,8 miliona pregleda. U drugoj nedjelji imao je 30,8 miliona, a u trećoj 10,7 miliona pregleda. U četvrtoj nedjelji ostao je na vrhu sa još 4,7 miliona pregleda. Ukupno je tako u prvom mjesecu prikupio oko 70 miliona pregleda, prenosi Index.hr.

Ben Aflek film Animals Netflix

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Iako Netfliks redovno objavljuje nove filmove, rijetko se dešava da neki naslov duže od dvije nedjelje ostane na prvom mjestu. Tokom 2026. godine čak 24 različita filma zauzela su vrh liste, ali samo su se dva, „The Rip“ i „Animals“, tamo zadržala duže od dvije nedjelje.

Podaci o gledanosti pokazuju koliko je teško održati takvo interesovanje. Od juna 2021. godine, kada su počele da se objavljuju nedjeljne liste, ukupno 164 različita filma bila su na prvom mjestu. Samo 85 ih je tamo ostalo najmanje dvije nedjelje, a tek 19 najmanje tri nedjelje.

Animals film trejler Izvor: Youtube / Netflix

(Mondo)