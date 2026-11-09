Nova poslastica za ljubitelje misterija: Serija "Jaga" već ima visoke ocjene, a tek je počela (Video)

Ako volite male gradove u kojima svi nešto kriju, neobične likove, mračne tajne i priče u kojima se granica između stvarnosti i nadnaravnog postepeno briše, nova serija “Jaga“ mogla bi biti upravo ono što tražite.

Izvor: HBO/youtube/screenshot

Serija je stigla na HBO Max, a iako su zasad emitirane tek tri epizode, već privlači pažnju gledalaca i bilježi vrlo dobre ocjene na filmskim i televizijskim platformama.

Radnja nas vodi u Vitok, naizgled mirni gradić na obali, u koji dolazi privatni istražitelj Rap (Noa Rid) kako bi istražio nestanak Henrija Parka (Hadson Vilijams), mladog nasljednika moćne ribarske kompanije. Ubrzo se ispostavlja da potraga neće biti nimalo jednostavna.

Rap mora sarađivati s lokalnom policajkom Karson (Klark Bako), dok se u priču uključuje i Ketrin (Keri-En Mos), misteriozna univerzitetska profesorka čiji je privatni život jednako intrigantan kao i tajne koje okružuju gradić.

Kako istraga napreduje, pred gledaocima se otvara mreža sumnjivih likova, skrivenih odnosa, neobičnih događaja i drevne magije.

Naziv serije nije slučajan. Jaga se oslanja na legendu o Baba Jagi - ili kako bismo mi rekli 'baba rogi' - strašnoj vještici iz slavenskog folklora, koja se kroz različite priče pojavljuje kao zastrašujuće i nepredvidivo biće. Autorija serije Ket Sendler, koja je napisala i originalni pozorišni komad prema kojem je nastala televizijska adaptacija, ovu folklornu inspiraciju prenijela je u savremeno okruženje. Rezultat je kombinacija kriminalističke misterije, natprirodnih elemenata, crnog humora i neobičnih međuljudskih odnosa, piše Radiosarajevo.

Atmosfera i jeste jedan od elemenata koje gledaoci posebno izdvajaju. Vizuelni identitet, fotografija, muzika i pomalo nelagodna atmosfera malog grada stvaraju osjećaj da se iza svakodnevnih razgovora i naizgled običnih susreta krije nešto mnogo, mnogo mračnije.

Jaga ima ukupno osam epizoda, a nove se objavljuju jednom sedmično. Ako volite misterije koje se ne otkrivaju odmah, neobične likove i pomalo jezivu atmosferu, možda je vrijeme da upoznate Vitok.

(Mondo)