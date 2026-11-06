Stiže novi spin-of Netfliksove hit serije Stranger Things: Konačno dobijamo odgovore kako je zapravo nastao Vekna

Kompanija je za objavu čekala 6. novembar, poznat kao "Stranger Things Day", datum na koji je u originalnoj seriji nestao Vil Bajers.

Izvor: Youtube printscreen / Stranger Things

Netflix je i zvanično potvrdio spin-of seriju iz svijeta "Stranger Things", projekat o kome se dugo nagađalo. Nova serija nosi naziv "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" i zamišljena je kao prednastavak radnje smješten u pedesete godine. Autori su Kejt Trefri i braća Dafer, a reditelj je Džo Rajt.

Događaji u seriji prethodiće originalu, ali i pozorišnoj predstavi "Stranger Things: The First Shadow". Premijera je najavljena za 2028. godinu, piše Deadline.

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Stranger Things Izvor: Youtube / Stranger things

Objavljena je i kratka najava koja otkriva vrijeme i mjesto radnje: 19. april 1955. u gradu Marionu u Nevadi. Video prikazuje napušteni bicikl pored znaka za zabranjenu zonu, dok se u pozadini vide svjetla grada, a na noćnom nebu otvara se poremećaj nalik crvotočini.

Veza s predstavom i petom sezonom

Projekat se razvijao nekoliko godina. Braća Met i Ros Dafer potvrdili su da su ideju dobili još u leto 2022, nakon premijere četvrte sezone glavne serije.

"Nastavljamo s tim projektom. Netfliks napokon zna o čemu je tačno riječ", rekao je Met Dafer za Deadline prošlog novembra.

Kreativni tim ističe da "Other Worlds" donosi "potpuno novu priču” s "novim likovima, temama i mitologijom", ali postoji jasna veza s nagrađivanom predstavom "The First Shadow". Tu predstavu je napisala dugogodišnja scenaristkinja serije Kejt Trefri, a priču je razvila zajedno s braćom Dafer i Džekom Tornom.

Radnja nove serije smještena je u Nevadu i događa se nekoliko godina prije eksperimenata iz predstave "The First Shadow". U prošlogodišnjem intervjuu za Variety, Met Dafer otkrio je da će spin-of objasniti porijeklo kamena koji mladi Henri Kril pronalazi u pećinama Nevade. Kamen se pojavljuje u predstavi, a kasnije i u petoj sezoni serije Stranger Things. Dafer je dodao da će nova serija "odgovoriti na neka preostala nerazjašnjena pitanja".

Pjesma "Sh-Boom" grupe The Chords, koja svira u najavi, takođe povezuje radnju s mladim Henrijem Krilom. Ta pjesma se čuje u petoj sezoni serije, u sceni kada Maks ulazi u Henrijevo sjećanje na srednju školu u Hokinsu, lokaciji koja je takođe predstavljena u pozorišnoj predstavi.

Dugogodišnje pripreme i tajming objave

Veza s gradom Marionom ukazuje na dugotrajne pripreme. Netfliks je još u februaru snimio nekoliko izvođenja predstave "The First Shadow", a gledaoci su primjetili da je za potrebe snimanja lokacija promijenjena upravo u Marion. Nagađa se da televizijska verzija predstave sadrži izmjene koje je povezuju s petom sezonom serije i služe kao uvod u novi prednastavak.

Iako su se u septembru pojavile informacije da je produkcija pred odobrenjem i da snimanje kreće 2027, Netfliks nije davao izjave. Kompanija je za objavu čekala 6. novembar, poznat kao "Stranger Things Day", datum na koji je u originalnoj seriji nestao Vil Bajers.

Produkcijski tim i izjave autora

Kejt Trefri je scenaristkinja i glavna autorka serije "Other Worlds". Braća Dafer su je osmislili i izvršni su producenti, ali neće voditi svakodnevnu produkciju zbog ekskluzivnog ugovora s Paramauntom. Njihov rad na projektima vezanim za "Stranger Things", preko kompanije Upside Down Pictures, izuzet je iz tog ugovora.

Izvršni producent i reditelj Šon Levi takođe je nedavno prešao s Netfliksa u Diznijev 20th Television. Poput braće Dafer, on je izvršni producent nove serije preko svoje kompanije 21Laps Entertainment, ali je neće režirati. Rediteljsku palicu za prve tri epizode preuzima Džo Rajt, ujedno i izvršni producent. Ostali izvršni producenti su Pol Dihter, Šeli Mils, Andrea Sperling i Pavlina Hatupis.

"Serija Stranger Things oduvek je pripadala obožavaocima, a njihova strast pretvorila ju je u svjetski fenomen", izjavila je Džini Hau, potpredsednica Netfliksa za igrane serije. "Danas, na Stranger Things Day, čast nam je da ponovo sarađujemo s Metom, Rosom i Kejt kako bismo obožavaocima predstavili novu dimenziju ovog svijeta."

Širenje franšize

Originalna serija Stranger Things premijerno je prikazana 2016. Postala je jedan od prvih velikih Netfliksovih hitova i globalni fenomen koji je u prve četiri sezone prikupio više od 1,2 milijarde sati gledanja.

"Other Worlds" je drugi televizijski spin-of i treći projekat iz franšize, uz pozorišnu predstavu. Animirana serija "Stranger Things: Tales From ’85", čija se radnja odvija između druge i treće sezone originala, do sada je imala dvije sezone, a odluka o nastavku još se čeka.

(Mondo)