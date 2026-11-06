Otkriveno ko je novi Džejms Bond? Tvrde da se poznati glumac uveliko hvali prestižnom ulogom

Jedan od članova glumačke ekipe tokom večernjeg izlaska otkrio je da mu se O’Konor povjerio kako je dobio ulogu Džejmsa Bonda.

Izvor: printscreen/youtube/James Bond 007

Izbor novog Džejmsa Bonda je sve bliži, a ako je vjerovati tvrdnjama jednog od njegovih kolega, čuvenog tajnog agenta mogao bi da igra glumac Džoš O’Konor.

Izvor: Barbara Hine/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Prema pisanju stranih medija, glumac je navodno već potvrdio da je dobio prestižnu ulogu, i to tokom proslave sa ekipom pozorišne predstave u kojoj je nedavno igrao.

Dok publika čeka zvaničnu odluku o tome ko će naslijediti prethodnog agenta 007, jedan od O’Konorovih kolega tvrdi da je odgovor već poznat.

Glumac je do prošle subote igrao u predstavi "Zlatni dečko" (Golden Boy) u londonskom pozorištu Almeida. Riječ je o njegovoj prvoj pozorišnoj ulozi nakon čak 11 godina. Na sceni je nastupao sa Ričardom Flismanom, Džejsonom Barnetom, Danijelom Mejsom i Hejli Skvajrs, a tumačio je talentovanog violinistu koji postaje profesionalni bokser.

Prema tvrdnjama izvora koji je razgovarao sa magazinom "People", jedan od članova glumačke ekipe tokom večernjeg izlaska u londonskom Sohu otkrio je da mu se O’Konor poverio kako je dobio ulogu Džejmsa Bonda.

"Slučajno sam se susreo sa jednim od Džoševiih kolega iz predstave 'Zlatni dečko' u pabu French House. Mnogi su ga prepoznavali i prilazili da se fotografišu s njim, pa smo sasvim slučajno počeli da razgovaramo u jednom uglu", ispričao je izvor.

"Odjednom, poslije nekoliko čaša piva, izletio je sa tvrdnjom da je Džoš sljedeći Džejms Bond. Rekao sam da je to samo nagađanje, ali on je insistirao da je upravo Džoš izabran. Tvrdio je da mu je Džoš povjerio da je dobio ulogu tokom proslave nakon završetka izvođenja predstave, na Noć vještica. Bio sam zapanjen koliko je otvoreno govorio o svemu tome. Očigledno je veoma ponosan na Džoša i na to šta bi uloga Bonda značila za njegovu karijeru", dodao je sagovornik.

Neočekivani favorit za ulogu slavnog agenta

Džoš O’Konor do sada nije važio za najočiglednijeg kandidata za ulogu čuvenog agenta 007. Među glumcima čija se imena takođe pominju u trci za ovu ulogu nalaze se Džek Louden i Kalum Tarner.

O’Konor je nakon školovanja na pozorišnoj akademiji Bristol Old Vik prve televizijske korake napravio 2012. godine, kada se pojavio u jednoj epizodi detektivske serije "Luis" (Lewis). Filmski debi imao je 2017. godine u ostvarenju "Božja zemlja" (God's Own Country), koje mu je donijelo brojne pohvale kritike.

Režiser Frensis Li, koji je za ovu romantičnu dramu dobio nagradu za najbolju režiju u kategoriji svjetskog filma na Sandens festivalu, opisao ga je kao "jednog od rijetkih glumaca koji zaista mogu da se transformišu u bilo koji lik".

Veliki proboj ostvario je dvije godine kasnije, kada je dobio ulogu princa Čarlsa u trećoj sezoniNetfliksove serije "Kruna" (The Crown). Tumačenje britanskog prestolonasljednika donijelo mu je veliku popularnost, ali i nagradu Emi za najboljeg glumca 2021. godine.

Njegov talenat tada nije krila ni Olivia Kolman, koja je u seriji igrala kraljicu Elizabetu.

"Zaista sam uživala gledajući ga i diveći se tome kako postaje lik koji tumači. Krhkost, sjaj, snaga, sumnja, sve je to prisutno u jednom trenutku. Svaka scena koju smo zajedno snimali postala mi je omiljena", izjavila je glumica.

(Mondo)